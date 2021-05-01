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СК возбудил дело о жестоком обращении с животными: убиты кот и собака

01.05.2021 13:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Гомельский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, сообщает пресс-служба ведомства. 19 апреля возле Дома культуры в деревне Лопатино Гомельского района местные жители увидели трупы кота и собаки.

Оказалось, что кот погиб от переломов, обширного кровоизлияния и разрыва мягких тканей, а собака — от перелома позвоночника.

В преступлении подозревают двоих местных жителей, им 19 и 21 год. Устанавливаются обстоятельства и мотивы преступления.

 
 
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Гомельский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, сообщает пресс-служба ведомства. 19 апреля...
 
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