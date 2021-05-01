ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Предупреждения закончились». Люди в балаклавах и форме угрожают белорусам?

01.05.2021 13:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусские силовики опубликовали обращение к главе Беларуси Александру Лукашенко.

Военнослужащие разных войск пообещали защитить президента и не допустить госпереворота в стране, чего бы им это не стоило, пишет belnovosti.by 

Первыми на опубликованных кадрах высказались спецназовцы.

Они обратились к тем, кто думает в Беларуси устроить переворот, уничтожить президента, угрожает правоохранителям.

Мы крабовые береты Беларуси, настоящие патриоты своей страны прямо, открыто, по-спецназовки и просто по-мужски говорим вам – не получится. Не получилось в августе 2020, не получится и сейчас. Мы защитим нашего президента.


Далее в кадре появляется ОМОН.

Вы знаете, что будет, если бы хотя бы один волос упадет с головы президента или его членов его семьи.

В конце видео один из военнослужащих белорусской армии говорит:

Друзей у нас мало, а врагов хватает. Белорусская армия готова отразить все угрозы. Защитим его и нашу страну.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские силовики опубликовали обращение к главе Беларуси Александру Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ток-шоу «Пока свободны»: «Терпение — не мой конек»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by