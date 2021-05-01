Первомайский пикет профсоюзов у посольства США в Минске ― видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусские профсоюзы в субботу провели массовую акцию протеста у посольства США в Минске, протестующие выступили против возобновления американских санкций в отношении крупных белорусских компаний.

На пикет собрались представители 15 отраслевых профсоюзов, люди приехали из разных регионов страны. По мнению собравшихся, санкции незаконны и несправедливы, за свои права надо бороться иначе есть риск остаться без работы. С речью об ущербе от санкций выступил глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Собравшиеся на пикете потребовали от США отмены санкций, соответствующее обращение было передано через американское посольство непосредственно в Администрацию президента США от имени 15 отраслевых профсоюзов.

По подсчетам ФПБ, только в Беларуси американские санкции могут затронуть интересы более 35 тыс. человек - работников предприятий нефтехимического комплекса, а также членов их семей.