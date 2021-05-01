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Первомайский пикет профсоюзов у посольства США в Минске ― видео

01.05.2021 13:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусские профсоюзы в субботу провели массовую акцию протеста у посольства США в Минске, протестующие выступили против возобновления американских санкций в отношении крупных белорусских компаний. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Где работать будем? Пикет против санкций США прошел у посольства в Минске

На пикет собрались представители 15 отраслевых профсоюзов, люди приехали из разных регионов страны. По мнению собравшихся, санкции незаконны и несправедливы, за свои права надо бороться иначе есть риск остаться без работы. С речью об ущербе от санкций выступил глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Собравшиеся на пикете потребовали от США отмены санкций, соответствующее обращение было передано через американское посольство непосредственно в Администрацию президента США от имени 15 отраслевых профсоюзов.

По подсчетам ФПБ, только в Беларуси американские санкции могут затронуть интересы более 35 тыс. человек - работников предприятий нефтехимического комплекса, а также членов их семей.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские профсоюзы в Первомай собрались на массовую акцию протеста против возобновления американских санкций; что происходило у американского посольства в...
 
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