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Первомайский пикет профсоюзов у посольства США в Минске ― видео
01.05.2021 13:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Белорусские профсоюзы в субботу провели массовую акцию протеста у посольства США в Минске, протестующие выступили против возобновления американских санкций в отношении крупных белорусских компаний.
© Sputnik / Виктор Толочко
На пикет собрались представители 15 отраслевых профсоюзов, люди приехали из разных регионов страны. По мнению собравшихся, санкции незаконны и несправедливы, за свои права надо бороться иначе есть риск остаться без работы. С речью об ущербе от санкций выступил глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.
Собравшиеся на пикете потребовали от США отмены санкций, соответствующее обращение было передано через американское посольство непосредственно в Администрацию президента США от имени 15 отраслевых профсоюзов.
По подсчетам ФПБ, только в Беларуси американские санкции могут затронуть интересы более 35 тыс. человек - работников предприятий нефтехимического комплекса, а также членов их семей.
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Белорусские профсоюзы в Первомай собрались на массовую акцию протеста против возобновления американских санкций; что происходило у американского посольства в...
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