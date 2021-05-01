ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В спорах с США белорусский МИД «взял в союзники» Дональда Трампа

01.05.2021 13:49 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Белорусский МИД в язвительной форме отреагировал на комментарий посольства США в Минске по поводу разного отношения властей к участникам провластных и оппозиционных уличных акций.

В спорах с США белорусский МИД «взял в союзники» Дональда Трампа

Американское посольство «имеет возможность размещать посты в социальной сети «Твиттер». Всем остальным политическим субъектам США, даже если они бывшие, должно быть также беспрепятственно предоставлено такое право».

«Никаких двойных стандартов нигде!» — призвало внешнеполитическое ведомство, намекая на пожизненное лишение бывшего президента США Дональда Трампа права пользоваться «Твиттером».

Перед этим диппредставительство высказало в этой соцсети свою позицию относительно невмешательства белорусских силовиков в прошедшую 30 апреля провластную акцию у здания посольства:

«Сегодня власти позволили мирным демонстрантам, поддерживающим режим, собраться у посольства США. Вновь приветствуем мирный протест. Мирным демонстрантам, выступающим за демократию, нужно также обеспечить право на свободу собраний без репрессий. Двойные стандарты бросаются в глаза».

По сообщению государственного телеканала «Беларусь 1», «отстоять независимость и осудить вмешательство во внутренние дела Беларуси собралась сегодня молодежь возле посольства США».

«Деконструктив и даже посягательство на государственный строй вызывает у юных граждан негодование. Отдельно неравнодушные патриоты коснулись и темы политизированных санкций со стороны США», — говорится в сообщении.

Справка БелаПАН. 9 января нынешнего года руководство «Твиттера» пожизненно заблокировало аккаунт Дональда Трампа (на тот момент еще президента США) в связи с «риском дальнейшего подстрекательства к насилию». Решение было принято через три дня после штурма Капитолия его сторонниками, недовольными победой на президентских выборах главного соперника Джо Байдена. В ходе беспорядков погибло пять человек.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Vibe

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский МИД в язвительной форме отреагировал на комментарий посольства США в Минске по поводу разного отношения властей к участникам провластных и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первомайский пикет профсоюзов у посольства США в Минске ― видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by