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Главные преимущества стеновых панелей

01.05.2021 13:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Главные преимущества стеновых панелей
Иллюстративное фото
Стеновая панель для внутренней отделки — практичный материал, который позволит максимально быстро изменить интерьер в жилом или коммерческом помещении.

Для изготовления этой продукции используют разную основу. Панели производят из натурального дерева, древесноволокнистой плиты, МДФ, могут быть использованы и искусственные составы. Выбрать подходящий материал по приемлемым ценам в Беларуси предлагает интернет-магазин «ВиЯр». На странице https://viyar.by/catalog/stenovye_paneli можно подобрать настенные панели для оформления помещений. Многие представленные на сайте материалы максимально похожи на древесину, включая оттенок и рисунок, текстуру и даже рельеф поверхности.

Главные преимущества продукции


Современные панели на стену в Минске представлены в широком ассортименте. Легкие плиты можно фиксировать даже на неровные и необработанные поверхности. Установка плит настолько проста, что его можно выполнить своими руками, сэкономив на услугах строителей. Предложенная листовая продукция имеет ряд выгодных особенностей перед другими видами отделочных материалов.

Доступная цена


Компания в Минске предлагает купить панели для стен по доступной стоимости. Такая продукция позволит сэкономить на оформлении, красиво оформить жилое и коммерческое пространство.

Простой и оперативный монтаж


Нет необходимости выравнивать стены перед установкой или зачищать обрабатываемую поверхность от старых покрытий. Для установки достаточно правильно монтировать обрешетку. Если необходимо, при помощи простого режущего инструмента можно изменять размер и форму плиты. Для этой работы домашнему мастеру не потребуется специальное оборудование.

Отличная шумоизоляция и звукопоглощение


Главные преимущества стеновых панелей

Любая стеновая панель после правильной установки образует небольшую воздушную прослойку между стеной и материалом. Благодаря этому можно не только сделать стены ровнее, но и позаботиться о теплоизоляции помещения.

Структура изделий останавливает звуковую волну, что позволит защитить помещение от шума.

В получившейся прослойке можно прокладывать коммуникации. При необходимости ремонта, модернизации, замены, плиту легко снять, а после работы — поставить на место.

Безопасность


Отличное качество материала позволяет использовать его в любых помещениях, в том числе в медицинских и детских. Продукция высокопрочная, не содержит токсинов, не выделяет опасных веществ.

Широкий ассортимент


На выбор покупателям представлены разнообразные декоры. Внимание привлекают те, поверхность которых имитирует структуру, рисунок и оттенок натуральной древесины. Интересны также изделия, напоминающие природный дикий камень. На поверхности некоторых видов плит нанесены абстрактные рисунки.

В линейке продукции предложены плиты разных оттенков. Популярностью пользуются насыщенные серые, черные, коричневые оттенки. Большой спрос также имеют лаконичные серые, бежевые, молочные и белые.

 
Теги: Минск
 
 
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Для изготовления этой продукции используют разную основу.
 
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