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Пьяный «бесправник» на Audi ушел от погони. Но потом попался

01.05.2021 14:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня примерно в 5:30 утра сотрудники ГАИ потребовали от водителя Audi остановиться. Управлявший автомобилем парень проигнорировал требование, и началась погоня. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Машину удалось заблокировать в районе дома №2 по Меньковскому тракту. Но водитель Audi протаранил автомобиль ГАИ и попытался скрыться в лесополосе, однако врезался в дерево. Затем нарушитель бросил свою машину и скрылся с места аварии.

Пьяный «бесправник» на Audi ушел от погони. Но потом попался
Пьяный «бесправник» на Audi ушел от погони. Но потом попался

Его удалось задержать в ходе разыскных мероприятий. Оказалось, что 19-летний молодой человек пьян — 0,52 промилле. Также выяснилось, что он лишен водительского удостоверения и неоднократно привлекался к «административке» за вождение без прав.

 
 
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Сегодня примерно в 5:30 утра сотрудники ГАИ потребовали от водителя Audi остановиться. Управлявший автомобилем парень проигнорировал требование, и началась погоня....
 
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