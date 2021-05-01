Пьяный «бесправник» на Audi ушел от погони. Но потом попался

Источник материала: Onliner

Сегодня примерно в 5:30 утра сотрудники ГАИ потребовали от водителя Audi остановиться. Управлявший автомобилем парень проигнорировал требование, и началась погоня. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Машину удалось заблокировать в районе дома №2 по Меньковскому тракту. Но водитель Audi протаранил автомобиль ГАИ и попытался скрыться в лесополосе, однако врезался в дерево. Затем нарушитель бросил свою машину и скрылся с места аварии.









Его удалось задержать в ходе разыскных мероприятий. Оказалось, что 19-летний молодой человек пьян — 0,52 промилле. Также выяснилось, что он лишен водительского удостоверения и неоднократно привлекался к «административке» за вождение без прав.