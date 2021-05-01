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Франак Вячорка: «Именно сейчас мы видим то, что называется пробуждением нации»

01.05.2021 14:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Советник Светланы Тихановской по международным вопросам Франак Вячорка поделился мнением о происходящем в Беларуси.

Франак Вячорка: «Именно сейчас мы видим то, что называется пробуждением нации»

Советник Светланы Тихановской по международным вопросам Франак Вячорка поделился мнением о происходящем в Беларуси.

«Именно сейчас мы видим то, что называется пробуждением нации. За последний год протесты видоизменялись. Если в августе прошлого года все выходили за свободные выборы, то сейчас люди выходят за свое достоинство, они выходят за независимость, они выходят за права человека в широком смысле. Сейчас, например, в прошлое воскресенье беларусские порталы TUT.BY, Onliner и Tribuna перешли на беларусский язык – и это все результат 9-месячного противостояния с режимом Лукашенко и национального пробуждения, которое мы пережили за последние 12 месяцев», – цитирует политика atr.ua
 
 
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Советник Светланы Тихановской по международным вопросам Франак Вячорка поделился мнением о происходящем в Беларуси.
 
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