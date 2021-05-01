Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мая ― Sputnik. Благодатный огонь сошел в Кувуклии в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщилли РИА Новости.

Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви, а также представителям других конфессий, которые владеют храмом Гроба Господня.

Благодатный огонь является символом нерукотворный света Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Для верующих он считается святыней. Появление огня в канун православной Пасхи после молитв православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют чудом.

Ранее стало известно, что Израиль разрешил направить чартеры за частицей огня Болгарии, Беларуси, Кипру, Молдове, Украине, России, Румынии, Греции, Грузии, Польше и Казахстану.

Израильский МИД готовился к этому "уже много недель", также специальные эмиссары, как и в предыдущие годы, доставят Благодатный огонь и в христианские общины Израиля, Палестины, Иордании.

Пасха у православных в этом году приходится на 2 мая. 1 мая православные белорусы празднуют Великую субботу, когда в храмах освящаются пасхальные блюда и проходят торжественные богослужения.

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