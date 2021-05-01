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Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
01.05.2021 14:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мая ― Sputnik. Благодатный огонь сошел в Кувуклии в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщилли РИА Новости.
Благодатный огонь является символом нерукотворный света Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Для верующих он считается святыней. Появление огня в канун православной Пасхи после молитв православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют чудом.
Ранее стало известно, что Израиль разрешил направить чартеры за частицей огня Болгарии, Беларуси, Кипру, Молдове, Украине, России, Румынии, Греции, Грузии, Польше и Казахстану.
Израильский МИД готовился к этому "уже много недель", также специальные эмиссары, как и в предыдущие годы, доставят Благодатный огонь и в христианские общины Израиля, Палестины, Иордании.
Пасха у православных в этом году приходится на 2 мая. 1 мая православные белорусы празднуют Великую субботу, когда в храмах освящаются пасхальные блюда и проходят торжественные богослужения.
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Власти Израиля разрешили самолетам из 11 стран, в том числе и из Беларуси, прилететь в Иерусалим за Благодатным огнем перед Пасхой.
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