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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ситуация пугающая: что ждет белорусский авторынок в 2021 году? Чего ждать в ближайшем квартале на белорусском и российском рынках?

— По степени падения этот квартал можно сравнить с II кварталом года минувшего, когда из-за пандемии продажи обвалились на 40%. Но то, что происходит сейчас, пугает даже больше, потому что страна не испытывает такого пандемийного шока, как ранее, хотя количество заболевших по-прежнему велико и идет третья волна. По нашему мнению, основная причина спада на авторынке в том, что власти продолжают вести жесткую финансовую политику в отношении кредитования. А так как у подавляющего большинства покупателей нет полной суммы на новый автомобиль, то они вынуждены откладывать покупку или же обращать свой взор на вторичный рынок. Версию подтверждает и то, что поднялись цены на автомобили с пробегом и наблюдается определенный дефицит таких машин, продаваемых автодилерами: без кредита среднему покупателю не под силу приобретение нового авто, — рассказалПо его словам, хотя полной статистики нет (ее в ассоциацию представляют лишь две трети дилеров), эксперты утверждают, что более 60% новых машин было куплено при помощи либо кредита, либо лизинга. Причем лизинг резко набрал обороты осенью, после отмены кредитования, — он был привлекательнее рублевыхОтечественное предприятие «БелДжи» в прошлом году показало рост продаж, но от запланированных результатов они далеки.отметил, что тем не менее сейчас спрос на машины Geely превышает предложение как на нашем рынке, так и на рынке РФ.— Наблюдается повышенный интерес к моделям Coolray и Tugella, очень хорошо продаются Atlas и GS. Что касается планов продаж на 2021 год, то в Беларуси они на уровне 2020-го — 9 тыс. машин. План продаж в РФ — 18 тысяч. За I квартал поставлено на отечественный рынок более 1 300 автомобилей, на российский — более 3 500. В этом году на рынке будут продаваться Coolray, GS, Tugella, Atlas; 70% текущих продаж — кредит и лизинг. В середине года выйдет модель Atlas Pro. В конце года планируются продажи электромобилей модели Geometry C. Ориентировочная цена — 30 тыс. долларов. Прорабатываются новые рынки: Узбекистан, Казахстан, Украина, Сербия, — поделился планами Владимир Подымако.Исходя из итогов продаж в I квартале, на предприятии надеются на бурный рост рынка (и белорусского, и российского) до конца года. Ведь, поскольку «БелДжи» за 3 месяца продано менее 5 тыс. авто, для выполнения годовых планов предприятию необходимо реализовывать в трех оставшихся кварталах по 7,5 тыс. машин.Чего ждать в ближайшем квартале на белорусском и российском рынках?— Российский рынок, в отличие от белорусского, растет. Там совершенно иная ситуация, а мы падаем. И хотя март оказался более живым по сравнению с февралем — продано более 4 тыс. машин, на фоне санкций, обострения политических и экономических проблем в стране усиливаются инфляционные ожидания. В II квартале мы не предполагаем серьезного роста, но, учитывая, что в II квартале 2020-го на фоне пандемического шока продажи обвалились более чем на 40%, в сравнении с этим, если в стране не случатся какие-нибудь шоковые ситуации, итоги апреля — июня 2021-го могут быть неплохими. Теоретически рынок может стабилизироваться на уровне марта и I квартала. Если же произойдет какая-нибудь резкая девальвация, обвал, то рынок продолжит падать дальше, — считает Сергей Михневич.