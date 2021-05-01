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Оля Полякова призналась, что Меладзе предлагал ей интим

01.05.2021 14:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Оля Полякова призналась, что Меладзе предлагал ей интим
Полякова заявила, что Константин Меладзе предлагал ей интим / фото instagram.com/polyakovamusic
Известная певица Оля Полякова сделала громкое заявление, сообщив, что продюсер Константин Меладзе предлагал ей интим взамен на продвижение карьеры.

Данное заявление Оля Полякова опубликовала на своей странице в Instagram. Своим признанием Полякова решила поддержать Ани Лорак, которая недавно также рассказала о харасменте со стороны Константина Меладзе.

«Я хочу заявить, что я верю Ани Лорак и думаю, что она говорит правду, потому что я сама получала такое предложение от этого же человека. Может, это повезло только нам, или не повезло, с Ани получить подобное предложение ... Мы об этом никогда не узнаем, потому что об этом принято молчать», - заявила Полякова.


Она также призвала Ани Лорак «не оправдываться ни перед кем»:

«Правда должна звучать, потому что умалчивая, мы поощряем такое поведение мужчин», - резюмировала певица.
 
 
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