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Оля Полякова призналась, что Меладзе предлагал ей интим
Источник материала: UDF
Полякова заявила, что Константин Меладзе предлагал ей интим / фото instagram.com/polyakovamusic
Данное заявление Оля Полякова опубликовала на своей странице в Instagram. Своим признанием Полякова решила поддержать Ани Лорак, которая недавно также рассказала о харасменте со стороны Константина Меладзе.
«Я хочу заявить, что я верю Ани Лорак и думаю, что она говорит правду, потому что я сама получала такое предложение от этого же человека. Может, это повезло только нам, или не повезло, с Ани получить подобное предложение ... Мы об этом никогда не узнаем, потому что об этом принято молчать», - заявила Полякова.
Она также призвала Ани Лорак «не оправдываться ни перед кем»:
«Правда должна звучать, потому что умалчивая, мы поощряем такое поведение мужчин», - резюмировала певица.
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Артистка записала видеообращение в поддержку Ани Лорак.
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