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Полякова заявила, что Константин Меладзе предлагал ей интим / фото instagram.com/polyakovamusic

«Я хочу заявить, что я верю Ани Лорак и думаю, что она говорит правду, потому что я сама получала такое предложение от этого же человека. Может, это повезло только нам, или не повезло, с Ани получить подобное предложение ... Мы об этом никогда не узнаем, потому что об этом принято молчать», - заявила Полякова.

«Правда должна звучать, потому что умалчивая, мы поощряем такое поведение мужчин», - резюмировала певица.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оля Полякова призналась, что Меладзе предлагал ей интим Артистка записала видеообращение в поддержку Ани Лорак.

Данное заявлениеопубликовала на своей странице в Instagram. Своим признанием Полякова решила поддержать, которая недавно также рассказала о харасменте со стороныОна также призвала Ани Лорак «не оправдываться ни перед кем»: