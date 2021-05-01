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RTX 3070, лаундж-зона и стримерская. В Минске открылась первая киберспортивная арена

01.05.2021 14:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С 1 мая в Минске начинает работу 24/7 первая киберспортивная Meta Arena. Это как знакомый «олдам» компьютерный клуб, только с лаундж-зоной и большим экраном на сцене для проведения киберспортивных турниров. Имеется также комната с PlayStation 5 и обшитая звукопоглощением стримерская.

Meta Arena на Якуба Коласа, 37 разбита на несколько условных зон. Обычному посетителю-геймеру в первую очередь будет интересна игровая. Там расположены 30 компьютеров, оборудованные не только современным железом, но и периферией. Особенно радуют мониторы на 240 Гц: если сомневались в том, удастся ли заметить разницу с более медленными матрицами, не сомневайтесь.

RTX 3070, лаундж-зона и стримерская. В Минске открылась первая киберспортивная арена

RTX 3070, лаундж-зона и стримерская. В Минске открылась первая киберспортивная арена

В компьютерных корпусах установлены процессоры Intel 10-го поколения и видеокарты RTX 3070. Как рассказали нам создатели арены, в условиях дефицита достать видеокарты было непросто. Пришлось выходить на производителя, поставка была прямой, по рекомендованной цене. Все доехало в Беларусь за три недели.

— Это был единственный блокер, который мешал нам запуститься. Мы трекали машину, которая ехала по России, до четырех утра, но когда все приехало — это было счастье, — рассказывает Денис Богуш, председатель Белорусской федерации киберспорта. — Будем надеяться, что ситуацию на рынке видеокарт подотпустит, так как у нас в планах построить схожие арены во всех областных центрах Беларуси. На очереди и ребрендинг компьютерного клуба «Тарантул».

— В простое будете запускать на карточках майнеры?

— Нет. У нас хорошие отношения с NVIDIA, под суперпроект мы получили супервидеокарты по суперцене. Мы их обманывать не можем. Ну и запускать, майнить и греть видеокарты, чтобы потом, не дай бог, они вышли из строя во время проведения какого-нибудь ивента... У нас запасных нет. А хочется всем геймерам предоставлять одинаковые условия, чтобы у всех были одинаковые fps и видеокарты.

RTX 3070, лаундж-зона и стримерская. В Минске открылась первая киберспортивная арена

Лаундж-зона расположена вблизи сцены с действительно огромным экраном во всю стену. После открытия ее наполнят удобными диванчиками и столиками. Там можно будет заказать закуски, напитки и кальян.

Алексей Кузнецов, один из основателей Meta Arena, раньше работал в Wargaming, руководил киберспортивным направлением. Говорит, что идея создания подобного игрового хаба в Минске зрела давно. По итогу четыре единомышленника, которые любят игры, киберспорт и знают, как работают подобные заведения, решили сделать арену.

— Логотип нашей арены — кибергейша, которая символизирует киберпанк и будущее, сервис и уют. Мы смогли провести базовые оценки того, что может тут происходить. Определились, что раз в неделю сможем проводить какие-то мероприятия. К тому же есть корпоративный сегмент, проведение презентаций и выставок.

Мы уже получили подтверждение от Международной федерации киберспорта и будем проводить квалификации по четырем дисциплинам на финал чемпионата мира по киберспорту. То есть сможем загрузить ивентами нашу площадку.

Сцена на 10 игровых машин предназначена для проведения киберспортивных турниров. Их в нашей стране в последние годы проходит достаточно много, большой и удобной арены для этого не хватало.

RTX 3070, лаундж-зона и стримерская. В Минске открылась первая киберспортивная арена

Как рассказал нам Денис Богуш, эта площадка подойдет для проведения международных турниров. Федерации удалось договориться с «Белтелекомом» о выделенном оптоволоконном канале, по которому из арены в совершенно другое место будет идти вся сырая съемка турнира. В отдельной режиссерской это все будет собираться в трансляцию, которую привыкли видеть зрители киберспорта.

— На арене работают два оператора. Картинку от них мы гоним по волокну в режиссерскую, там упаковываем и выпускаем.

Еще 10 компьютеров находятся вне игровой зоны и предназначены для проведения буткемпов — тренировочных сборов для киберспортсменов. То есть для уже сформировавшихся команд или новичков, которые хотят всерьез заниматься киберспортом.

RTX 3070, лаундж-зона и стримерская. В Минске открылась первая киберспортивная арена

— Сейчас мы ведем переговоры с командами. Мы готовы закрывать им буткемп, по сути, под ключ. Мы будем их здесь кормить, разработаем меню, предусмотрим трансфер до места проживания. Есть договоренность с гостиницей, которая будет принимать игроков.

Помимо компьютерных развлечений и еды, арена предложит комнаты с консолями PlayStation 5, магазин брендированной одежды и небольшую стримерскую комнату. Она оборудована веб-камерой, микрофоном, стрим-декой, обшита звукопоглощающим материалом.

RTX 3070, лаундж-зона и стримерская. В Минске открылась первая киберспортивная арена

RTX 3070, лаундж-зона и стримерская. В Минске открылась первая киберспортивная арена

RTX 3070, лаундж-зона и стримерская. В Минске открылась первая киберспортивная арена

RTX 3070, лаундж-зона и стримерская. В Минске открылась первая киберспортивная арена

RTX 3070, лаундж-зона и стримерская. В Минске открылась первая киберспортивная арена

RTX 3070, лаундж-зона и стримерская. В Минске открылась первая киберспортивная арена

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Теги: Минск
 
 
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С 1 мая в Минске начинает работу 24/7 первая киберспортивная Meta Arena. Это как знакомый «олдам» компьютерный клуб, только с лаундж-зоной и большим экраном на сцене для...
 
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