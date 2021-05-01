Арсений Сивицкий: Вслед за «Белнефтехимом» под санкции может попасть «Беларуськалий»

интервью «Салiдарнасцi» директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий. Об этом заявил в«Салiдарнасцi» директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований





По его мнению, подобный сценарий развития событий весьма реален: «Такое вполне возможно, особенно если «разморозка» американских санкций против предприятий нефтехимической промышленности Беларуси будет предполагать не только первичное, но и вторичное применение. То есть под санкциями в этом случае будут находиться не только 9 белорусских нефтехимических предприятий, они могут быть распространены на любые юридические лица из третьих стран, которые будут иметь деловые отношения с компаниями из санкционного списка. Таким образом, американские санкции фактически превращаются в экстерриториальные, глобальные», - заявил Арсений Сивицкий.





Напомним, что США возобновили санкции против белорусских предприятий 19 апреля. Эту информацию на встрече со Светланой Тихановской озвучила посол США в Беларуси Джули Фишер. Чуть позже на сайте Министерства финансов США появилось сообщение о том, что приостановка действия санкций в отношении 9 белорусских предприятий прекращена, и в случае, если белорусские власти не устранят причины их введения, то через 45 дней, то есть с 3 июня 2021 года, санкции будут возобновлены. Любое сотрудничество с этими предприятиями должно быть остановлено.





Санкции распространяются на компании «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и его американский филиал, «Белшина», « Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно».





Впервые санкции были введены в 2006 году, что стало реакцией на жесткое подавление протестов после выборов. В 2015 году оно было приостановлено. С тех пор решение несколько раз пролонгировалось. Срок действия очередного продления истекал 26 апреля. О намерении возобновить санкции США объявили в марте этого года.





Пока что министерство финансов и Госдепартамент США не делали никаких официальных заявлений по поводу, будут ли санкции иметь характер первичного применения или подразумевают также вторичное. Но с 2015-го в целом изменился регламент применения санкций – как правило, все ограничения, которые принимались в последние годы, включали и первичное, и вторичное применение, что хорошо было видно по санкциям в отношении РФ.





«Я думаю, что российская сторона также заинтересована использовать данную ситуацию для того, чтобы оказать дополнительное давление на Александра Лукашенко, принудить его к реализации сочинских договоренностей (транзит власти, конституционная реформа), от которых он раньше успешно отбивался, а Кремль не мог найти необходимого инструментария для принуждения.





Сейчас, по сути, американские санкции дадут формальный повод для России усилить давление, апеллируя при этом к якобы объективным внешним факторам», - подчеркнул директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований.





По мнению Арсения Сивицкого самое главное, что показывает сложившаяся ситуация, – это насколько Беларусь становится все более токсичным, нежелательным партнером даже для своих условных союзников, включая Россию.





«Москва в последнее время предпринимает огромные усилия, чтобы не попасть под новые ограничения, которые серьезно ограничивают возможность России по ведению бизнеса, экономической активности на международной арене. Поэтому, если угроза вторичного применения санкций по «белорусскому пакету» будет существенной, то российские компании просто откажутся от сотрудничества с белорусской стороной», - уверен он.





Сивицкий заявил, что американская сторона уже прорабатывает вопрос расширения и ужесточения санкций в отношении Беларуси. И следующим в списке может оказаться «Беларуськалий».





«Как американские, так и российские производители калийных удобрений заинтересованы в том, чтобы вытеснить Беларусь с международного рынка, так как они считают, что наша страна ведет неконкурентную политику и демпингует – в качестве подтверждения тому могут рассматриваться контракты «Беларуськалия» с Китаем и Индией», - отметил директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований.



