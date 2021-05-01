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"Правда тела". Почему молоко не киснет? Вся правда о "химии" в еде

01.05.2021 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Правда тела". Почему молоко не киснет? Вся правда о "химии" в еде
Какой популярный пищевой консервант можно найти в обычной клюкве? И почему консервированная селедка может быть вредной - но вовсе не из-за консерванта? Объясняет химик, пищевой технолог, флейворист, популяризатор науки Сергей Белков.

02:30 Почему "органическое" молоко не киснет

05:30 Молоко А1 - вредно, а А2 нет? Так ли это на самом деле

07:45 Про неразлагающийся бургер из фастфуда

09:07 Самые популярные консерванты и как они работают

19:43 Чем мясо из консервов отличается от свежего

22:08 Горошек в жестяной банке и в стеклянной: одинаково ли они полезны

22:35 Что такое усилители вкуса

23:02 Глутамат натрия и откуда его получают

27:25 Существует ли на самом деле "точка блаженства"

29:40 50% сахара, 50% жира - это идеальное сочетание?

31:12 Как читать этикетку на продукте (и насколько то, что там пишут, контролируется государством)

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Почему молоко (даже "органическое") не скисает, а гамбургеры подозрительно долго хранятся? Опасен ли глутамат натрия? Насколько мясо из консервной банки хуже, чем...
 
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