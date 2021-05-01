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"Правда тела". Почему молоко не киснет? Вся правда о "химии" в еде
01.05.2021 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
02:30 Почему "органическое" молоко не киснет
05:30 Молоко А1 - вредно, а А2 нет? Так ли это на самом деле
07:45 Про неразлагающийся бургер из фастфуда
09:07 Самые популярные консерванты и как они работают
19:43 Чем мясо из консервов отличается от свежего
22:08 Горошек в жестяной банке и в стеклянной: одинаково ли они полезны
22:35 Что такое усилители вкуса
23:02 Глутамат натрия и откуда его получают
27:25 Существует ли на самом деле "точка блаженства"
29:40 50% сахара, 50% жира - это идеальное сочетание?
31:12 Как читать этикетку на продукте (и насколько то, что там пишут, контролируется государством)
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Почему молоко (даже "органическое") не скисает, а гамбургеры подозрительно долго хранятся? Опасен ли глутамат натрия? Насколько мясо из консервной банки хуже, чем...
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