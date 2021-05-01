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«Подписался за Бабарико». Врач Максим Очеретний — об увольнении

01.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

30 апреля стало известно об увольнении главврача 3-й детской больницы Минска Максима Очеретнего. В комментарии Еврорадио Очеретний сказал, что причиной увольнения стала его подпись за Виктора Бабарико во время предвыборной кампании.

«Подписался за Бабарико». Врач Максим Очеретний — об увольнении

– Администрация объяснила, что решено не продлять со мной трудовые отношения. Основная причина — это то, что я подписался за Бабарико — они проследили по номеру паспорта. И насколько я знаю, ещё несколько главных врачей уволены по этой же причине. Кроме того, я взял на работу уволенных ранее Рустама Айзатулина и Андрея Витушко.

Высококвалифицированные специалисты Рустам Айзатулин и Андрей Витушко были уволены с работы зимой из-за гражданской позиции. В знак солидарности с Максимом Очеретним из 3-й больницы ушёл и Айзатулин. Сейчас Очеретний собирается искать работу.

Доктор не исключает переезда в другую страну. По его словам, увольнение его не расстроило — он был к нему готов.

– А что делать? Как жить? А что, врачи не нужны? А что, разве у нас нет более 6000 вакансий? — Я бы не утверждал, что расстроился, надо просто свою жизнь сейчас менять, — говорит Очеретний.

По его словам, коллектив пишет письмо в Минздрав с просьбой не увольнять главврача. Пациенты шлют доктору слова поддержки и благодарности.

Максим Очеретний — известный анестезиолог-реаниматолог. В первую волну COVID-19 именно он запустил флешмоб «Я буду на работе. Будьте, пожалуйста, дома». Эту акцию поддержали другие врачи. На то время белорусские власти отрицали широкое распространение заболевания в стране.

 
Теги: Минск
 
 
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