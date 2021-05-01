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На МКАД пьяный на Mazda увидел автомобиль ГАИ, увеличил скорость и врезался в стелу АЗС
Источник материала: Tut.by
Вечером 30 апреля нетрезвый водитель протаранил информационную стелу АЗС,
Предварительно установлено, что 42-летний водитель Mazda двигался по МКАД со стороны улицы Кижеватова в направлении улицы Казинца, не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где врезался в стелу АЗС.
В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в больницу.
В ГАИ отметили, что за несколько минут до инцидента Mazda попала в поле зрения инспекторов, которые ехали по внешнему кольцу МКАД. Сотрудники милиции предположили, что водитель может быть пьян, поэтому развернулись на развязке и поехали за ним. Увидев экипаж ГАИ, мужчина увеличил скорость — и вскоре попал в ДТП.
При проведении освидетельствования в организме нарушителя было обнаружено 1,52 промилле алкоголя.
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При проведении освидетельствования в организме нарушителя было обнаружено 1,52 промилле алкоголя.
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