ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Погоня в Минске: пьяный бесправник протаранил машину ГАИ, врезался в дерево и убежал

01.05.2021 15:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске инспекторы с погоней задерживали пьяного бесправника, сообщили в столичной ГАИ.


Инцидент произошел 1 мая, около 05.30. По информации ГАИ, на пересечении улиц Слободская и Громова 19-летний водитель Audi проигнорировал требования инспекторов об остановке и попытался скрыться. Началось преследование.

В районе дома № 2 по Меньковскому тракту иномарку нарушителя удалось заблокировать служебными автомобилями. Но тот протаранил машину ГАИ и уехал в лесополосу. Там он не справился с управлением и врезался в дерево. После этого водитель бросил свою Audi и скрылся.


— Нарушителя задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян — 0,52 промилле алкоголя. Также установлено, что молодой человек лишен права управления транспортным средством, а ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение без прав, — проинформировали в ГАИ.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нарушителя задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Подписался за Бабарико». Врач Максим Очеретний — об увольнении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by