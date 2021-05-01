Погоня в Минске: пьяный бесправник протаранил машину ГАИ, врезался в дерево и убежал

Источник материала: Tut.by

В Минске инспекторы с погоней задерживали пьяного бесправника, сообщили в столичной ГАИ.





Инцидент произошел 1 мая, около 05.30. По информации ГАИ, на пересечении улиц Слободская и Громова 19-летний водитель Audi проигнорировал требования инспекторов об остановке и попытался скрыться. Началось преследование.

В районе дома № 2 по Меньковскому тракту иномарку нарушителя удалось заблокировать служебными автомобилями. Но тот протаранил машину ГАИ и уехал в лесополосу. Там он не справился с управлением и врезался в дерево. После этого водитель бросил свою Audi и скрылся.





— Нарушителя задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян — 0,52 промилле алкоголя. Также установлено, что молодой человек лишен права управления транспортным средством, а ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение без прав, — проинформировали в ГАИ.

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