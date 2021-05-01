Исчезновение ледников Западной Антарктики может повысить уровень моря на 4,2 метра

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Климатологи детально просчитали последствия полного исчезновения ледников в западной части Антарктики и пришли к выводу, что их исчезновение повысит уровень моря на 4,2 метра. Это примерно на метр выше прошлых оценок. Результаты их исследования опубликовал научный журнал Science Advances . Краткие выводы передает ТАСС.



Антарктика. Фото: Карина Добрикова

«Традиционно считается, что в результате исчезновения ледового щита Западной Антарктики уровень моря поднимется на 3,2 метра. Предыдущие попытки просчитать последствия этого катаклизма не учитывали, как на него будут влиять геологические процессы, связанные с исчезновением тяжелой ледовой шапки. Мы выяснили, что они добавят к общему росту уровня океана еще около метра», — рассказала Эвелин Пауэлл, один из авторов работы, научный сотрудник Гарвардского университета.

Климатологи считают, что первыми и главными жертвами глобального потепления станут заполярные области Земли и горные ледники. Температура там уже сейчас стала на 4−9 °С выше, чем в прошлые столетия. В результате их площадь может сильно сократиться, и большая часть Антарктики и Арктики в ближайшие столетия — освободиться ото льда.

Эти процессы уже начали затрагивать ледники в западной части Антарктиды. В особенности это касается ледовых массивов, которые покрывают полуостров Антарктический. К примеру, три года назад разрушился один из последних осколков ледника Ларсена, расположенного на его территории. В результате этого возник айсберг массой в триллион тонн, по площади сопоставимый с Эстонией или Московской областью.

Из-за этого ученые опасаются, что значительная часть ледников Западной Антарктики исчезнет уже к концу этого века. Если же они исчезнут полностью, уровень Мирового океана может подняться примерно на три метра. В результате многие прибрежные районы на других континентах могут оказаться под водой.

Гарвардские климатологи заинтересовались более долгосрочными последствиями этого отступления ледников, аналоги которых можно наблюдать во многих регионах Северной Америки и Евразии, которые были в недавнем прошлом покрыты многокилометровой ледовой шапкой.

Эта ледовая корка давила на лежавшие под ней породы земной коры и мантии, заставляя потоки последней отклоняться и течь в сторону от ледовой шапки. В результате породы коры на кромке между ледником и свободной от него территории начинали выпячиваться вверх, и возникали структуры, которые геологи называют «краевыми куполами».

Когда ледник исчез и давление на мантию ослабло, породы куполов начали постепенно опускаться. Поэтому Нидерланды и многие другие прибрежные регионы Земли сейчас постепенно «тонут», несмотря на то, что уровень моря почти не меняется. Недавно с этой проблемой столкнулись жители Вашингтона и других прибрежных городов США.

Гарвардские климатологи заинтересовались, как подобные процессы будут влиять на рост уровня моря после коллапса ледников Западной Антарктики. Традиционно считается, что их вклад в этот процесс будет исчезающе малым, однако Пауэлл и ее коллеги обратили внимание на то, что появление краевых куполов будет влиять не только на высоту берегов Антарктиды, но и то, как активно будет скапливаться талая вода в низинах на территории континента.

К большому удивлению климатологов, их расчеты показали, что «всплытие» пород мантии и коры Антарктики очень сильно ускорят побег талой воды в Мировой океан, в результате чего темпы роста его уровня вырастут примерно на 20% только в этом столетии, и на треть к концу текущего тысячелетия. В результате этого уровень моря вырастет на еще дополнительный метр, что негативно повлияет на жизнь и экономику многих прибрежных городов.

Как предполагают ученые, схожие, хотя и менее выраженные процессы будут происходить и во многих регионах Восточной Антарктики, когда ее льды начнут таять и дестабилизироваться. Их существование необходимо учитывать при построении прогнозов того, как будет расти уровень моря в ближайшие столетия и тысячелетия, подытожили климатологи.