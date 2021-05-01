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В духе японской керамики: седан Rolls-Royce Phantom Oribe отличился необычной окраской

01.05.2021 15:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Rolls-Royce в сотрудничестве с французским домом мод выпустил особую версию седана Phantom под названием Oribe. Заказчиком машины является японский миллиардер и коллекционер предметов искусства Юсаку Маэдзава.


Фирменная программа индивидуализации Bespoke позволяет заказать машину вообще любого цвета (за солидную доплату, разумеется), но у Phantom Oribe особый статус. Верхняя часть кузова выполнена в зеленом оттенке Oribe Green — краска была разработана специально по заказу клиента. На создание этого оттенка, воплотившего характеристики античной японской керамики в стиле орибэ, которую коллекционирует Маэдзава, ушло несколько месяцев. Дополняет этот оттенок кремовый цвет, которым выкрашена нижняя часть кузова Phantom.


Салон отделан кожей от Hermes, из прочих особенностей — коврики из овечьей шерсти и вставки из древесины королевского ореха с открытыми порами на центральной и задней консолях, дверных панелях и откидных столиках.



Создавался Phantom Oribe как дополнение к частному самолету японского миллиардера — автомобиль был задуман как его «наземный джет», в котором царит такая же безмятежная атмосфера, как и при путешествиях по воздуху.


«Этот величественный, сделанный со вкусом Rolls-Royce Phantom демонстрирует, чего можно добиться, когда талантливые мастера из двух легендарных роскошных домов мира объединяют свои усилия по заказу такого вдохновляющего человека, как Маэдзава-сан», — отметил глава Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос.

 
 
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Rolls-Royce в сотрудничестве с французским домом мод выпустил особую версию седана Phantom под названием Oribe. Заказчик машины - японский миллиардер и коллекционер...
 
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