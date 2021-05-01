В духе японской керамики: седан Rolls-Royce Phantom Oribe отличился необычной окраской

Источник материала: Tut.by

Rolls-Royce в сотрудничестве с французским домом мод выпустил особую версию седана Phantom под названием Oribe. Заказчиком машины является японский миллиардер и коллекционер предметов искусства Юсаку Маэдзава.





Фирменная программа индивидуализации Bespoke позволяет заказать машину вообще любого цвета (за солидную доплату, разумеется), но у Phantom Oribe особый статус. Верхняя часть кузова выполнена в зеленом оттенке Oribe Green — краска была разработана специально по заказу клиента. На создание этого оттенка, воплотившего характеристики античной японской керамики в стиле орибэ, которую коллекционирует Маэдзава, ушло несколько месяцев. Дополняет этот оттенок кремовый цвет, которым выкрашена нижняя часть кузова Phantom.





Салон отделан кожей от Hermes, из прочих особенностей — коврики из овечьей шерсти и вставки из древесины королевского ореха с открытыми порами на центральной и задней консолях, дверных панелях и откидных столиках.









Создавался Phantom Oribe как дополнение к частному самолету японского миллиардера — автомобиль был задуман как его «наземный джет», в котором царит такая же безмятежная атмосфера, как и при путешествиях по воздуху.





«Этот величественный, сделанный со вкусом Rolls-Royce Phantom демонстрирует, чего можно добиться, когда талантливые мастера из двух легендарных роскошных домов мира объединяют свои усилия по заказу такого вдохновляющего человека, как Маэдзава-сан», — отметил глава Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос.