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Запад реализует спланированную кампанию по сдерживанию РФ – Захарова
01.05.2021 15:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Почему теперь нельзя получить американскую визу в России, действительно ли РФ дискриминирует "Медузу" и как в Москве оценивают ситуацию таджикско-кыргызской границе – смотрите на канале Sputnik на русском. Беседовал Петр Лидов.
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова дала большое интервью агентству Sputnik. Смотрите видео.
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