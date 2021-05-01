Запад реализует спланированную кампанию по сдерживанию РФ – Захарова

Источник материала: Sputnik Беларусь

Почему теперь нельзя получить американскую визу в России, действительно ли РФ дискриминирует "Медузу" и как в Москве оценивают ситуацию таджикско-кыргызской границе – смотрите на канале Sputnik на русском. Беседовал Петр Лидов.

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