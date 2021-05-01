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Великая суббота: верующие освящают куличи перед Пасхой в храмах Минска
01.05.2021 15:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В воскресенье, 2 мая, православные отметят Пасху. Накануне ― в Великую субботу ― завершаются приготовления к светлому празднику. Верующие приходят в храм освящать будущую пасхальную трапезу.
В народе субботу накануне Пасхи часто зовут Красильной (или Красной), поскольку хозяйки красят яйца, пекут куличи, готовят другие праздничные пасхальные блюда. Всю домашнюю работу принято заканчивать еще в Чистый четверг (убираться в доме, мыться), однако церковь не запрещает заняться предпраздничными приготовлениями и в субботу.
Великая суббота – последний, а потому наиболее строгий день Великого поста. В этот день нежелательно устраивать любое веселье, проводить вечеринки, петь, танцевать, играть свадьбы и отмечать торжества. Поэтому Великую субботу еще называют тихой. Священнослужители советуют провести этот день спокойно, без работы в огороде, охоты и рыбалки.
Традиционно прихожанам рекомендуют молиться, совершать добрые дела, помогать нуждающимся. И позаботиться о завтрашних торжествах –хозяйки собирать пасхальные корзины, чтобы освятить в церкви праздничную трапезу.
Праздничные пасхальные куличи и крашеные яйца можно будет освятить и после окончания службы ночью и утром в воскресенье.
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Православные христиане в субботу идут в храмы освящать праздничную трапезу ― пасхальные куличи и крашеные яйца; смотрите в фотоленте Sputnik, как происходит...
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