ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Великая суббота: верующие освящают куличи перед Пасхой в храмах Минска

01.05.2021 15:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

В воскресенье, 2 мая, православные отметят Пасху. Накануне ― в Великую субботу ― завершаются приготовления к светлому празднику. Верующие приходят в храм освящать будущую пасхальную трапезу.

В народе субботу накануне Пасхи часто зовут Красильной (или Красной), поскольку хозяйки красят яйца, пекут куличи, готовят другие праздничные пасхальные блюда. Всю домашнюю работу принято заканчивать еще в Чистый четверг (убираться в доме, мыться), однако церковь не запрещает заняться предпраздничными приготовлениями и в субботу.

Великая суббота – последний, а потому наиболее строгий день Великого поста. В этот день нежелательно устраивать любое веселье, проводить вечеринки, петь, танцевать, играть свадьбы и отмечать торжества. Поэтому Великую субботу еще называют тихой. Священнослужители советуют провести этот день спокойно, без работы в огороде, охоты и рыбалки.

Традиционно прихожанам рекомендуют молиться, совершать добрые дела, помогать нуждающимся. И позаботиться о завтрашних торжествах –хозяйки собирать пасхальные корзины, чтобы освятить в церкви праздничную трапезу.

Праздничные пасхальные куличи и крашеные яйца можно будет освятить и после окончания службы ночью и утром в воскресенье.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Православные христиане в субботу идут в храмы освящать праздничную трапезу ― пасхальные куличи и крашеные яйца; смотрите в фотоленте Sputnik, как происходит...
 
Новости дня
Новости разные
 
На МКАД пьяный на Mazda увидел автомобиль ГАИ, увеличил скорость и врезался в стелу АЗС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by