NASA приостановило контракт со SpaceX на отправку астронавтов на Луну из-за протеста конкурентов

Источник материала: Tut.by

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приостановило контракт стоимостью 2,9 миллиарда долларов на разработку и создание лунного посадочного модуля. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на The Verge со ссылкой на заявление компании.



Лунный посадочный модуль. Фото SpaceX

SpaceX получила этот контракт 16 апреля по итогам победы в тендере, в котором также участвовали Dynetics и Blue Origin. Эти компании опротестовали победу компании Илона Маска. Blue Origin заявила , что NASA объявило о сокращении бюджета программы и не позволило ей пересмотреть заявку.

«К Blue Origin было проявлено предвзятое отношение со стороны NASA из-за того, что ведомство не сообщило об изменении в требованиях к кандидату. Компания могла бы предпринять и предприняла бы необходимые меры для пересмотра заявки, снизила бы затраты, чтобы остаться в рамках финансирования, предоставленного ведомству, и/или предложила бы пересмотр графика, если бы такая возможность была предоставлена со стороны NASA», — говорится в заявлении.

До урегулирования споров SpaceX не получит от NASA средств, компания также должна прекратить любую работу, связанную с контрактом. Урегулирование споров ожидается не позднее 4 августа.

SpaceX по контракту должна разработать и создать лунный посадочный модуль для высадки астронавтов на Луну в 2024 году в рамках программы «Артемида» (Artemis). Первый этап этой программы намечен на 2021 год: беспилотный полет установленного на ракету корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю.