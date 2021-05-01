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NASA приостановило контракт со SpaceX на отправку астронавтов на Луну из-за протеста конкурентов
Источник материала: Tut.by
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приостановило контракт стоимостью 2,9 миллиарда долларов на разработку и создание лунного посадочного модуля. Об этом
SpaceX
«К Blue Origin было проявлено предвзятое отношение со стороны NASA из-за того, что ведомство не сообщило об изменении в требованиях к кандидату. Компания могла бы предпринять и предприняла бы необходимые меры для пересмотра заявки, снизила бы затраты, чтобы остаться в рамках финансирования, предоставленного ведомству, и/или предложила бы пересмотр графика, если бы такая возможность была предоставлена со стороны NASA», — говорится в заявлении.
До урегулирования споров SpaceX не получит от NASA средств, компания также должна прекратить любую работу, связанную с контрактом. Урегулирование споров ожидается не позднее 4 августа.
SpaceX по контракту должна разработать и создать лунный посадочный модуль для высадки астронавтов на Луну в 2024 году в рамках программы «Артемида» (Artemis). Первый этап этой программы намечен на 2021 год: беспилотный полет установленного на ракету корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю.
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NASA рассчитывает высадить астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу примерно в середине 2030-х годов.
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