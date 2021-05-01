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У Вялікую Суботу ў праваслаўных святынях асвячаюць велікодныя стравы

01.05.2021 15:58 — Разное | Белсат  
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Источник материала: Белсат

Людзі асвячаюць ежу ў храме іконы божай маці «Усецарыца». Менск, Беларусь, 1 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат

1 траўня праваслаўныя вернікі адзначаюць Вялікую Суботу – дзень памяці пахавання і знаходжання ў труне Ісуса Хрыста.

Людзі асвячаюць ежу ў храме іконы божай маці «Усецарыца». Менск, Беларусь, 1 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат

У гэты апошні дзень Вялікага посту вернікі працягваюць рыхтавацца да Вялікадня, які традыцыйна выпадае на нядзелю і калі святкуецца ўваскрэшанне Хрыста.

Людзі асвячаюць ежу ў храме іконы божай маці “Усецарыца”. Менск, Беларусь, 1 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат

Сярод прыгатаванняў да свята праваслаўныя таксама гатуюць велікодныя стравы і прыходзяць у цэрквы іх асвячаць.

Людзі асвячаюць ежу ў храме іконы божай маці «Усецарыца». Менск, Беларусь, 1 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат
Людзі асвячаюць ежу ў храме іконы божай маці «Усецарыца». Менск, Беларусь, 1 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат
Людзі асвячаюць ежу ў храме іконы божай маці «Усецарыца». Менск, Беларусь, 1 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат
Людзі асвячаюць ежу ў храме іконы божай маці «Усецарыца». Менск, Беларусь, 1 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат
Людзі асвячаюць ежу ў храме іконы божай маці «Усецарыца». Менск, Беларусь, 1 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат
Людзі асвячаюць ежу ў храме іконы божай маці «Усецарыца». Менск, Беларусь, 1 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат
Людзі асвячаюць ежу ў храме іконы божай маці «Усецарыца». Менск, Беларусь, 1 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат

МГ belsat.eu

 

 
 
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