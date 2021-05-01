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У Вялікую Суботу ў праваслаўных святынях асвячаюць велікодныя стравы
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Источник материала:
Белсат
1 траўня праваслаўныя вернікі адзначаюць Вялікую Суботу – дзень памяці пахавання і знаходжання ў труне Ісуса Хрыста.
У гэты апошні дзень Вялікага посту вернікі працягваюць рыхтавацца да Вялікадня, які традыцыйна выпадае на нядзелю і калі святкуецца ўваскрэшанне Хрыста.
Сярод прыгатаванняў да свята праваслаўныя таксама гатуюць велікодныя стравы і прыходзяць у цэрквы іх асвячаць.
МГ belsat.eu
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