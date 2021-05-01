ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За жестокое обращение с животными в Гомельском районе возбуждено уголовное дело

01.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

За жестокое обращение с животными в Гомельском районе возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в Гомельском районе за жестокое обращение с животными. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Известно, что 19 апреля рядом с Домом культуры в деревне Лопатино (Гомельский район) местными жителями были найдены тела двух животных. По внешним признакам, их смерть была насильственной.

Специалистами было произведено вскрытие, в результате чего выяснилось, что кот умер из-за обширного кровоизлияния, разрыва мягких тканей и перелома ребер. Причина смерти собаки – перелом позвоночника.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за жестокое обращение с животным, которое привело к его гибели.

По данному делу в статусе подозреваемых проходят 21-летний и 19-летний жители Гомельского района. Выясняются мотивы и обстоятельства совершенного преступления.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное дело возбуждено в Гомельском районе за жестокое обращение с животными. Об этом сообщили в Следственном комитете. Известно, что 19 апреля рядом с Домом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кіргізстан абвінаваціў Таджыкістан у абстрэле жылых дамоў; пачаліся перамовы аб урэгуляваньні канфлікту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by