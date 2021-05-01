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За жестокое обращение с животными в Гомельском районе возбуждено уголовное дело
Источник материала: ОНТ
Уголовное дело возбуждено в Гомельском районе за жестокое обращение с животными. Об этом
Известно, что 19 апреля рядом с Домом культуры в деревне Лопатино (Гомельский район) местными жителями были найдены тела двух животных. По внешним признакам, их смерть была насильственной.
Специалистами было произведено вскрытие, в результате чего выяснилось, что кот умер из-за обширного кровоизлияния, разрыва мягких тканей и перелома ребер. Причина смерти собаки – перелом позвоночника.
Следственный комитет возбудил уголовное дело за жестокое обращение с животным, которое привело к его гибели.
По данному делу в статусе подозреваемых проходят 21-летний и 19-летний жители Гомельского района. Выясняются мотивы и обстоятельства совершенного преступления.
Фото: БЕЛТА
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Уголовное дело возбуждено в Гомельском районе за жестокое обращение с животными. Об этом сообщили в Следственном комитете. Известно, что 19 апреля рядом с Домом...
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