Сидячий образ жизни: какую пользу здоровью он может принести

Источник материала: ОНТ

О вреде сидячего образа жизни написано немало. Люди с уверенностью говорят, что офисным работникам, много часов ежедневно проводящим за компьютерами, грозят сердечнососудистые заболевания, набор лишнего веса и, как следствие, риск преждевременной смерти. Однако последние исследования ученых свидетельствуют если не о пользе, то, как минимум, о безвредности сидячего образа жизни, информирует портал «Тестостерон».

Источник рассказывает об исследовании ученых из Университета Отаго в Новой Зеландии. После анализа 23 мини-опытов была высчитана скорость набора веса у людей, которые ведут малоподвижный образ жизни. Установлено, что у такого человека за пять лет окружность талии увеличивается на 0,02 миллиметра.

Исследователи считают, что эти данные позволяют отбросить причинно-следственные связи между сидячим образом жизни и накоплении лишних килограммов.

Новозеландские специалисты подчеркивают, что человеку гораздо больший вред наносит неправильное питание, нежели сидячий образ жизни.





Издаваемый Оксфордским университетом и Международной эпидемиологической ассоциаций «Международный журнал эпидемиологии» опубликовал результаты исследований австралийских и британских ученых, которые специализируются на спортивной медицине. В течение шестнадцати лет исследователи наблюдали за более чем 5 тысячами женщин и мужчин. Испытуемыми еженедельно заполнялись анкеты, люди подробно описывали проведенное сидя время: в офисе, перед телевизором, в общественном транспорте и т.д. После исследования полученные за все время данные были сопоставлены с показателями смертности в ходе мониторинга. Связи между малоподвижным образом жизни и ранней смертностью выявлено не было.

Продолжая анализ, ученые подчеркнули, что сидячий образ жизни в некоторых случаях увеличивал риски появления определенных заболеваний, но это касалось лишь абсолютной малоподвижности или отсутствия какой-либо активности. Исследователи предостерегли медиков от категоричных диагнозов в отношении пациентов, которые ведут сидячий образа жизни: например, водителей и офисных работников.

Проблемой сидячего образа жизни также занимались специалисты из Эксетерского университета. Ученые британского учебного заведения сделали свой вывод. Они считают, что, если человек занимается физкультурой на регулярной основе, то проведенные за офисным рабочим столом часы ему не страшны.

Эммануэль Стаматакис из Центра Чарльза Перкинза Университета Сиднея также отметил, что сидение перед телевизором по-разному отразится на самочувствии меланхолика и холерика. По словам ученого, то, что пойдет на пользу холерику, для меланхолика может быть подобно смерти, и наоборот. Однако, Стаматакис уверен, что длительная работа за компьютером в офисе требует большого объема энергии – ведь мозг напряженно работает, и это намного полезнее, чем просиживание перед телевизором на диване или в кресле-качалке.

Фото: Pixabay

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