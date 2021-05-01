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США ограничили въезд в страну из Индии

01.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

США ограничили въезд в страну из Индии

Президент США Джо Байден утвердил ограничения на въезд в страну из Индии из-за резкого роста количества случаев заражения COVID-19. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Белого дома, передает Associated Press.

Ограничения вступят в силу уже с 4 мая. Они затронут иностранцев, посещавших Индию в течение 14 дня до дня въезда в США. При этом ограничения не распространятся на резидентов и членов семей американских граждан. Также ограничения не распространятся на некоторые другие категории лиц.

Решение было принято на основе рекомендаций Центра по контролю заболеваний. Напомним, в данный момент в Индии наблюдается резкий всплеск заболеваемости COVID-19, страна вышла на второе место в мире по общему количеству заразившихся – их в Индии 18 млн. При этом уже восьмые сутки подряд в Индии регистрируются самые высокие за всю пандемию показатели заболеваемости – только за минувшие сутки COVID-19 заразились более 401 тыс. человек.

Фото: Freepik

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Президент США Джо Байден утвердил ограничения на въезд в страну из Индии из-за резкого роста количества случаев заражения COVID-19. Об этом говорится в сообщении,...
 
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