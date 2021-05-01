Мини-пиги и мини-тигры: как селекционеры выводят новые породы миниатюрных животных

Источник материала: ОНТ

Столетиями человечество занималось селекцией животных, чтобы закрепить полезные качества – способность давать мясо и молоко, таскать тяжести и быстро бегать, рожать здоровое потомство. Относительно новым явлением в этом плане является селекция для уменьшения размера – сегодня никого не удивишь маленькими свиньями, крошечными лошадями и даже некоторыми дикими кошками.

Мини-пиги

Фото: «Популярная механика»Уменьшенную версию домашней свиньи – мини-пига – человечеству подарила наука. Их выводили для использования в роли лабораторных животных. Селекционеры работали с некрупными сельскохозяйственными породами и смогли добиться уменьшения средней массы в 2 раза – свинок стало удобнее содержать для исследовательских целей.

Сегодня постоянно появляются новости о новых породах карликовых свиней. Они, как и раньше, нужны биологам и медикам как подопытные животные – в частности, с ними ставят эксперименты по выращиванию органов человека. Но также мини-пиги становятся все более популярны как домашние питомцы.

Миниатюрные лошади и пони

Фото: «Популярная механика»Отдельные попытки получить маленьких лошадей предпринимались европейскими конезаводчиками еще в XVII веке. Пони был выведен ирландцами, которые на этом и остановились – маленькие лошадки помогали работать на шахтах (особенно после 1842 года, когда закон запретил задействовать там детей). Дальнейшее уменьшение пони состоялось лишь в середине XX века – угольные шахты, в которых трудились голландские и шетландские пони, были заброшены, но селекция продолжилась, так как у богачей проснулся интерес к миниатюрным питомцам.

Фалабеллу – наиболее известную породу карликовых лошадей – создал заводчик из Аргентины Патрик Ньютолл. Он воспользовался тем, как стихийно уменьшался средний размер европейских лошадей в Южной Америке. Дело в том, что лошадей в Новый свет привозили из Европы, животные были дорогими, а потому немногочисленными. Частое близкородственное скрещивание привело к быстрому уменьшению среднего размера животных. Ньютолл этим воспользовался. Результатом селекционной программы заводчика стало уменьшение высоты аргентинских лошадок в холке до 120 сантиметров. Селекцию фалабелл продолжил сын Патрика Ньютолла, Джулио, – рост фалабелл при нем не превышал метра. Сегодня средняя фалабелла в холке не превышает 76 см.

Карликовые оцелоты и мини-тигры

Фото: «Популярная механика»Большие кошки-питомцы стали модной тенденцией в межвоенные годы. Например, у Сальвадора Дали был оцелот – эксцентричный художник таскал хищника с собой буквально всюду. Но многие людям критикуют тягу к заключению диких зверей в четырех стенах. Но в середине восьмидесятых годов XX века селекторы получили что-то среднее между диким и домашним животным – первое поколение котят, рожденных от длинношеей кошки из Африки и кошки домашней.

Сегодня на выставках встречаются и коты, очень напоминающие своим окрасом тигра. Конечно, это не потомки грозных гигантов. «Тигровых» котят – тойгеров – получили благодаря тщательной селекции обыкновенных полосатых кошек.





Статья подготовлена по материалам сайта « Популярная механика ».

Заглавное фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram