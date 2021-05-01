ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Найдено тело мужчины, пропавшего в декабре, задержаны подозреваемые

01.05.2021 16:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Компания распивала спиртные напитки, все завершилось дракой, после чего избитого человека оттащили в лесопосадку.

Как пишет Sputnik, тело пропавшего бобруйчанина нашли в лесном массиве города, сообщили в пресс-службе МВД.

О том, что мужчина не выходит на связь, в милицию Бобруйска сообщила его родственница в начале года. По ее словам, ее племянник не пришел отмечать Новый год и не отвечает на звонки. Мужчина проживал один, нигде не работал и злоупотреблял спиртным.

Поиски пропавшего не дали результата. Однако в апреле в лесном массиве города прохожий нашел тело - как оказалось, это и был тот самый разыскиваемый.

Как выяснили правоохранители, к смерти мужчины причастны местные жители 35 и 40 лет. Они все вместе выпивали перед Новым годом. Между собутыльниками произошла драка. Когда один из них упал и не смог подняться, остальные оттащили его вглубь леса, где забросали листьями.

Проведенная экспертиза показала наличие телесных повреждений, которые привели к смерти бобруйчанина.

Подозреваемые задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания распивала спиртные напитки, все завершилось дракой, после чего избитого человека оттащили в лесопосадку.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кіргізстан абвінаваціў Таджыкістан у абстрэле жылых дамоў; пачаліся перамовы аб урэгуляваньні канфлікту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by