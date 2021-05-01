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Протесты в Беларуси сошли на НЕТ? Только в апреле около 100 человек осудили по "протестной" уголовке

01.05.2021 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За апрель в Беларуси осудили около 100 человек по "протестным" уголовным делам, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна" в субботу.



"За апрель осуждено не менее 98 человек по "протестным" уголовным делам. В целом, присудили 205 лет и 7 месяцев лишения свободы", - говорится в телеграм-канале правозащитного центра.

По информации правозащитников, больше всего людей в апреле осудили по таким делам в Брестской области - 33 человека.

"Не зафиксировано ни одного оправдательного приговора фигурантам политически мотивированных уголовных дел", - сообщили также в "Весне".
 
 
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За апрель в Беларуси осудили около 100 человек по "протестным" уголовным делам, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна" в субботу.
 
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