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Погода в СНГ: в Молдову пришла настоящая весна, в Беларуси ожидают град и мокрый снег

01.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода будет переменчивой в майские праздники в странах Содружества. Подробности узнавали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Майские выходные в Кыргызстане будут похожи на летний отпуск из-за сильной жары. В Бишкеке столбики термометров будут удерживать уверенные +30. От сильного зноя горожане укрываются в тенистых парках или отправляются покорять горные вершины. Там все еще можно застать прохладную весну. Склоны гор радуют свежей сочной зеленью, что идеально подходит для праздничных пикников.

Молдова

В Молдове наконец-то чувствуется приход весны, пробилась зеленая трава, цветут деревья в садах. На майские праздники, которые в этом году совпадают со светлым праздником Пасхи, потеплеет. На севере страны воздух прогреется до 23 градусов на юге – до 27. В этом году весна особенно радует аграриев. В разные дни с 1 по 10 мая по всей территории Молдовы пройдут дожди. К середине недели станет чуть прохладнее, но это буквально на один два дня, затем солнце вновь выглянет из-за туч.

Армения

Весна в этом году удивляет. За день погода может поменяться несколько раз. Коктейль из дождя, гроз и жары – майские праздники пройдут именно в таком погодном режиме. В эти выходные ожидаются осадки. Влажность составит около 70%. Дожди будут идти в основном ночью, а днем – солнце, воздух прогреется до плюс 25. По всей республике расцвели плодовые деревья. А вот после 5 мая синоптики обещают безоблачную погоду.

Беларусь

В Беларуси сохраняется переменчивая погода. Столбики термометров поднимутся до 15 градусов тепла. Однако солнце сменяет дождь, а его – град или мокрый снег. И все это, как правило, за один день. Для тех, кто все же решит в такую погоду отправиться на майские праздники в путешествие по стране, Белорусская железная дорога ввела дополнительные поезда. Добавят более 60 рейсов. Самые востребованные направления – «Минск-Брест» и «Минск-Гомель».

Азербайджан

Май – один из самых комфортных месяцев весны для прогулок. Солнце пока еще не так припекает. Можно прогуляться по набережной Баку. На майские праздники погода будет переменчивой. Максимум днем +20. Возможны кратковременные дожди. В горных районах Азербайджана без осадков, но максимум +15. Синоптики говорят, что теплее станет после майских праздников. Воздух прогреется до 22-24 градусов.



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Теги: Брест, Гомель
 
 
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В Кыргызстане +30 градусов. Жители Бишкека укрываются от зноя в тенистых парках или отправляются покорять горные вершины.
 
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