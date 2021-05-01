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Минчане освящают пасхальную пищу в канун великого праздника - видео
01.05.2021 16:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В стране открыты сегодня все православные приходы — их более 1600. Всего же к этой конфессии себя относят 4,5 миллиона жителей республики. Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси по традиции проведет пасхальную заутреню и Божественную литургию в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе.
Впрочем, как неоднократно заявляли в Минской епархии, в условиях пандемии можно освящать пасхальные куличи, пасху и яйца в домашних условиях.
Священники рекомендуют верующим перед трапезой трижды прочитать тропарь Пасхи: "Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в".
Затем окропить пищу освященной водой со словами: "Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь".
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