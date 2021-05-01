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Концерн Stellantis вышел в лидеры по продажам автомобилей в Европе

01.05.2021 16:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Образованный в начале года путем слияния PSA Group и Fiat Chrysler новый конгломерат Stellantis занял первое место среди мировых автопроизводителей по объемам продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в Европе за первые три месяца 2021 года.


Рыночная доля концерна, в который входят сразу 14 автомобильных брендов, составила 23,6% — в общей сложности в Европе в первом квартале этого года новый альянс реализовал 854 151 автомобиль. Десятку лидеров европейских продаж возглавил Peugeot 208, также в топ-10 вошли Citroen C3 и Peugeot 2008. Кроме того, электрические версии Peugeot 208 и Fiat 500 попали в тройку лучших моделей с электроприводом в своих сегментах.


Также пресс-служба автогиганта сообщила о том, что Stellantis стал лидирующим автопроизводителем в Бельгии (25,2% рынка), Франции (37,7%), Греции (28,8%), Венгрии (16,9%), Литве (40,7%), Италии (41,3%), Португалии (34,3%) и Испании (28,9%).

 
 
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Образованный в начале года новый конгломерат Stellantis занял первое место по объемам продаж автомобилей в Европе за первые три месяца 2021 года.
 
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