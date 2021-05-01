«Ислочь» обыграла «Неман». «Олени» не знают побед в семи турах, тренер подаёт в отставку

Источник материала: Tut.by

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1 мая завершается седьмой тур чемпионата Беларуси по футболу. В Гродно «Неман» со счетом 1:2 проиграл «Ислочи». Команда Ковалевича не может победить в семи стартовых турах, «олени» идут на повторение антирекордов.

В 2015 и 2016 годах команда уже не побеждала в семи первых турах. Хуже было только в 2010 году, когда побед не было в 10 турах.

Для главного тренера команды Игоря Ковалевича это все беспрецедентно. Простят ли ему такой провал или укажут на выход?

30 апреля «Рух» добыл весьма трудовую победу над «Славией» со счетом 2:1, а в Минске столичное «Динамо» обыграло «Энергетик-БГУ» — 2:0.



В прошлом туре «Сморгонь» добыла первую победу, обыграв «Спутник». На двоих же эти команды пропустили 28 голов, по 14 на брата. Фото: «Спутник»

Лидеры чемпионата из Солигорска и Борисова встретятся с худшими командами турнира по пропущенным голам. «Шахтер» сыграет против «Спутника», а БАТЭ против «Сморгони». Новички элиты находятся внизу турнирной таблицы, и кажется, что они стоят первыми на вылет.

«Шахтер» тем временем заходит на новый рекорд. «Горняки» уже впервые в своей истории победили в шести первых турах. Теперь же они вполне могут замахнуться на рекорд столичного «Динамо», которое в 1995 году победило в 10 стартовых турах.





Ниже — результаты всех матчей тура.

29 апреля прошла одна игра:

ФК «Слуцк» — «Динамо-Брест» — 1:1

30 апреля были сыграны три матча:

«Рух» — «Славия» — 2:1

«Динамо-Минск» — «Энергетик-БГУ» — 2:0

ФК «Витебск» — ФК «Гомель» — 0:0

1 мая тур завершится четырьмя встречами:

«Неман» — «Ислочь» — 1:2

Гродно. 1 мая. Стадион ГОКЦОР.

Судьи: А. Лашук, А. Гусев, М. Арабей (все — Минск)

«Неман»: Дударь — Васильев, Легчилин, Садовничий, Лешко — Якимов (Козлов, 85), Забелин — Сучков (Пасевич, 59), Шукуров (Джигеро, 73) — Куадьо (Кантария, 52), Жуковский (к) (Зубович, 46).

«Ислочь»: Василючек — Гуренко, Зинович, Глущенков, Дибанго — Патоцкий (Мякиш, 85), Р. Лисакович, Комаровский (к) — Ковалев, Ануфриев (Козыренко, 69) — Юсов (Годвин, 89).

Голы: 0:1 — Комаровский (2). 0:2 — Юсов (60). 1:2 — Забелин (77).

Предупреждение: Якимов (55).

«Волки» смогли сильно расстроить хозяев, забив гол уже на второй минуте матча. Отличился Дмитрий Комаровский.

Во втором тайме «Ислочь» закрепила успех усилиями Дмитрия Юсова, отправив в ворота «Немана» второй гол.

Хозяева ближе к концу матча отыграли один мяч, огорчил гостей Павел Забелин. Но на большее они не сподобились, проиграв домашний матч молодой команде Минского района.

Сколько будут терпеть этот провал «Немана» боссы команды? На пресс-конференции Игорь Ковалевич подал в отставку.

«Торпедо-БелАЗ» — ФК «Минск» — 1:0

Матч начался.

«Спутник» — «Шахтер», 18.00;

БАТЭ — ФК «Сморгонь», 20.00.

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