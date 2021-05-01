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Православные готовятся к Пасхе: началось освящение еды

01.05.2021 16:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Православные верующие начинают готовиться к празднованию Пасхи, которая в этом году приходится на 2 мая. Люди пошли в храмы освящать еду — куриные яйца, пасхальные куличи.

Судя по фотографиям, многие верующие в масках, как и священники. В местах с большим количеством людей необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а по возможности — вовсе не находиться в таких локациях. Однако это не всегда возможно, поэтому остается лишь заботиться о безопасности — как своей, так и окружающих.

Православные готовятся к Пасхе: началось освящение еды

Православные готовятся к Пасхе: началось освящение еды

Православные готовятся к Пасхе: началось освящение еды

Православные готовятся к Пасхе: началось освящение еды

Православные готовятся к Пасхе: началось освящение еды







Православные готовятся к Пасхе: началось освящение еды

Православные готовятся к Пасхе: началось освящение еды

Православные готовятся к Пасхе: началось освящение еды

Православные готовятся к Пасхе: началось освящение еды

Православные готовятся к Пасхе: началось освящение еды

Православные готовятся к Пасхе: началось освящение еды

Православные готовятся к Пасхе: началось освящение еды

Православные готовятся к Пасхе: началось освящение еды

Православные готовятся к Пасхе: началось освящение еды




Православные готовятся к Пасхе: началось освящение еды

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Православные верующие начинают готовиться к празднованию Пасхи, которая в этом году приходится на 2 мая. Люди пошли в храмы освящать еду — куриные яйца,...
 
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