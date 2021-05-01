Тенденции: самое важное на рынке недвижимости за неделю - аренда, покупка. А также - отдых в Египте

Цены





выросли за март на 1,6%. Индекс цен вторичного рынка жилья показал небольшой рост на 0.7% и составил 1231 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0.4% и равна на данный момент 1312 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 81 $/м2 в пользу новостроек. Средний уровень цен на квартиры в столице без учета влияния новостроек составил 1329 $/м2, что на 0.3% ниже, чем неделей ранее. В то же время, цены сделок





Кризис





опубликовали свои отчеты, а там — огромные долги. Три главных предприятия цементной отрасли — Белорусский цементный завод, Красносельскстройматериалы и Кричевцементношифер —отчеты, а там — огромные долги.





Строительство





начнется строительство необычного арендного дома в Раковском предместье. Там будут сдаваться квартиры сразу с мебелью и техникой. В 2020 году 2382 жителя столицы отметили новоселье. Для двухмиллионного города не густо. Хотя строительство идет активно, несмотря на все заверения властей, что в Минске строить не будут. Однако, чтобы совсем не оставить без работы частных застройщиков, им предлагают строить арендное жилье. Девелоперы пока воспринимают это без особого энтузиазма. Кстати, в маенеобычного арендного дома в Раковском предместье. Там будут сдаваться квартиры сразу с мебелью и техникой.





Проблемный дом на ул. Академика Купревича укрепили, в мае новостройку планируют сдать в эксплуатацию.





Вот, что построят на месте завода Кирова в центре Минска и части авторынка «Малиновка». на месте завода Кирова в центре Минска и части авторынка «Малиновка».





Застройщик рассказал, какие строительные работы ведутся в клубном доме «Монтерей».





электрических многоэтажек. На 24 гектарах в Новинках построят квартал





Восточной. УКС Советского района выставил на продажу 2 необычные квартиры в уже готовом доме на





«Фарфоровый» с «квадратом» от $1225. Посмотрите, как возводится ЖКс «квадратом» от $1225.





Медвежино. Многоэтажку, против строительства которой минчане собирали подписи, все-таки построят возле лесопарка





Земля





читайте здесь. Участок в аренду для строительства дома — $ 6−19 тыс., для складского комплекса — $ 61 тыс. Результаты аукциона





есть тут. Анализ того, какие земельные участки пользуются самым большим спросом рядом с Минском,





Деньги





Правительство Беларуси рассматривает предложение об отмене механизма жилищных облигаций.





Зарубежная недвижимость





И вот почему. В аренду на окраине Риги сдают домик за 300 € в месяц.





Туризм и отдых





становили минимальные цены на проживание в 4 и 5* отелях. В Египте уминимальные цены на проживание в 4 и 5* отелях.



