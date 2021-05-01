ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тенденции: самое важное на рынке недвижимости за неделю - аренда, покупка. А также - отдых в Египте

01.05.2021 16:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Подборка редакции Realt.by. Индекс цен вторичного рынка жилья показал небольшой рост на 0.7% и составил 1231 $/м2

Тенденции: самое важное на рынке недвижимости за неделю - аренда, покупка. А также - отдых в Египте
Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья показал небольшой рост на 0.7% и составил 1231 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0.4% и равна на данный момент 1312 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 81 $/м2 в пользу новостроек. Средний уровень цен на квартиры в столице без учета влияния новостроек составил 1329 $/м2, что на 0.3% ниже, чем неделей ранее. В то же время, цены сделок выросли за март на 1,6%.

Кризис

Три главных предприятия цементной отрасли — Белорусский цементный завод, Красносельскстройматериалы и Кричевцементношифер — опубликовали свои отчеты, а там — огромные долги.

Строительство

В 2020 году 2382 жителя столицы отметили новоселье. Для двухмиллионного города не густо. Хотя строительство идет активно, несмотря на все заверения властей, что в Минске строить не будут. Однако, чтобы совсем не оставить без работы частных застройщиков, им предлагают строить арендное жилье. Девелоперы пока воспринимают это без особого энтузиазма. Кстати, в мае начнется строительство необычного арендного дома в Раковском предместье. Там будут сдаваться квартиры сразу с мебелью и техникой.

Проблемный дом на ул. Академика Купревича укрепили, в мае новостройку планируют сдать в эксплуатацию.

Вот, что построят на месте завода Кирова в центре Минска и части авторынка «Малиновка».

Застройщик рассказал, какие строительные работы ведутся в клубном доме «Монтерей».

На 24 гектарах в Новинках построят квартал электрических многоэтажек.

УКС Советского района выставил на продажу 2 необычные квартиры в уже готовом доме на Восточной.

Посмотрите, как возводится ЖК «Фарфоровый» с «квадратом» от $1225.

Многоэтажку, против строительства которой минчане собирали подписи, все-таки построят возле лесопарка Медвежино.

Земля

Участок в аренду для строительства дома — $ 6−19 тыс., для складского комплекса — $ 61 тыс. Результаты аукциона читайте здесь.

Анализ того, какие земельные участки пользуются самым большим спросом рядом с Минском, есть тут.

Деньги

Правительство Беларуси рассматривает предложение об отмене механизма жилищных облигаций.

Зарубежная недвижимость

В аренду на окраине Риги сдают домик за 300 € в месяц. И вот почему.

Туризм и отдых

В Египте установили минимальные цены на проживание в 4 и 5* отелях.

Более подробно здесь 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подборка редакции Realt.by. Индекс цен вторичного рынка жилья показал небольшой рост на 0.7% и составил 1231 $/м2
 
Новости дня
Новости разные
 
«За труд, за еду!». Левчук и Паук записали видео о «красно-зеленом Первомае»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by