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Храм Христа Спасителя и древнее предсказание: простоит ли он 50 лет?
01.05.2021 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
О судьбе места, на котором когда-то был Алексеевский монастырь, потом – первый Храм Христа Спасителя, неудавшаяся стройка Дворца Советов, бассейн "Москва", а сейчас – снова храм, рассказывает экскурсовод и блогер Светлана Килина.
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"Ничего не простоит здесь дольше полувека": по легенде, это предсказание о месте, на котором сейчас находится Храм Христа Спасителя. И странным образом, пока оно...
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