Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Храм Христа Спасителя и древнее предсказание: простоит ли он 50 лет?

Какой ход придумал бывший мэр Москвы Юрий Лужков, чтобы "обойти пророчество"? И как это место связано с героями "Мастера и Маргариты"?

О судьбе места, на котором когда-то был Алексеевский монастырь, потом – первый Храм Христа Спасителя, неудавшаяся стройка Дворца Советов, бассейн "Москва", а сейчас – снова храм, рассказывает экскурсовод и блогер Светлана Килина.

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