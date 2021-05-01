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Храм Христа Спасителя и древнее предсказание: простоит ли он 50 лет?

01.05.2021 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Храм Христа Спасителя и древнее предсказание: простоит ли он 50 лет?
Какой ход придумал бывший мэр Москвы Юрий Лужков, чтобы "обойти пророчество"? И как это место связано с героями "Мастера и Маргариты"?

О судьбе места, на котором когда-то был Алексеевский монастырь, потом – первый Храм Христа Спасителя, неудавшаяся стройка Дворца Советов, бассейн "Москва", а сейчас – снова храм, рассказывает экскурсовод и блогер Светлана Килина.

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"Ничего не простоит здесь дольше полувека": по легенде, это предсказание о месте, на котором сейчас находится Храм Христа Спасителя. И странным образом, пока оно...
 
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