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ОДКБ предложила Кыргызстану и Таджикистану помощь в разрешении конфликта

01.05.2021 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мая ― Sputnik. Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась предложил Кыргызстану и Таджикистану помощь в разрешении конфликта на границе двух государств, сообщила пресс-служба организации в субботу.

"Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану всю необходимую помощь в разрешении конфликта в случае их обращения к организации с соответствующей просьбой", - сказал Зась.

По его словам, дальнейшую гибель и страдания местного населения нельзя допустить. Генеральный секретарь выразил уверенность, что руководству двух стран хватит мудрости и решимости, чтобы решить данный вопрос. В частности, он предлагает это сделать в рамках межгосударственного переговорного процесса по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской госграницы.

Также Зась выразил соболезнования родным и близким погибших людей со сторон Кыргызстана и Таджикистана.

Что произошло на границе Таджикистана и Кыргызстана?

В среду на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт, выросший в вооруженное противостояние военных двух стран.

Началось с того, что таджикская сторона попыталась установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Кыргызы выступили против такой инициативы и начали спиливать столб. Стороны стали бросаться камнями, но в ночь на четверг началась стрельба.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана: о чем договорились лидеры

В результате противостояния погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 пострадали. Вечером 29 апреля была достигнута договоренность о прекращении огня и отводе сил от границы, однако затем перестрелки возобновились.

Лидеры Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в субботу в ходе телефонных переговоров договорились о создании совместной комиссии по ревизии всей военной техники по периметру кыргызско-таджикской границы. Однако, как сообщила погранслужба Кыргызстана, 1 мая таджикская сторона продолжает стягивать к линии границы с Кыргызстаном военнослужащих и тяжелую технику, подчеркнув, что ситуация продолжает оставаться напряженной.

Кроме того, в районе населенного пункта Кок-Таш таджикская сторона периодически обстреливает проезжающие машины, передает Sputnik Кыргызстан. В Погранслужбе заявили, что действия таджикской стороны являются нарушением двусторонних договоренностей об отводе дополнительных сил и средств от границы.

 
Теги: Минск
 
 
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Сложившуюся ситуацию нужно решать только мирным путем и за столом переговоров, уверен генсек ОДКБ Станислав Зась.
 
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