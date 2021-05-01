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Какие курсы доллара и евро установили обменники на выходные

01.05.2021 17:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самый выгодный курс продажи банком доллара — 2,565 рубля, а евро — 3,098 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,59 рубля (Беларусбанк, БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,565 рубля (Альфа-Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке, БСБ Банке — 2,561 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БСБ Банке — 3,132 рубля, а ниже всего — в Paritetbank, Белорусском народном банке — 3,098 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Банке Дабрабыт — 3,085 рубля.

Что будет с белорусским рублем в мае и к какому курсу доллара готовиться. Прогноз эксперта

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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Теги: Курсы валют
 
 
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