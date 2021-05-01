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«Разрушить экономику и поставить страну на колени». Лидер ФПБ назвал врагов Беларуси

01.05.2021 17:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пикет, организованный Федерацией профсоюзов Беларуси, прошел 1 мая у здания посольства США в Минске.

«Разрушить экономику и поставить страну на колени». Лидер ФПБ назвал врагов Беларуси
Лидер ФПБ стучится / Фото носит иллюстративный характер

«Сегодня во всем мире профсоюзы трудящихся собираются на маевки и пикеты, чтобы четко заявить, что самое главное для человека — это мирный труд. Здесь сегодня собрались 15 отраслевых профсоюзов, и мы открыто заявляем свои требования: не душить нашу страну и предприятия санкциями, не разваливать экономику», — приводит интернет-ресурс ФПБ слова председателя федерации Михаила Орды.

Было отмечено, что санкции могут затронуть интересы более чем 35 тысяч человек — работников предприятий нефтехимического комплекса.

Участники пикета приняли обращение в поддержку работников предприятий, к которым хотят применить санкции. В нем говорится о том, что профсоюзы Беларуси и представители трудовых коллективов выступают категорически против возобновления санкций США, и выдвигается ряд требований.

«Мы отчетливо понимаем, что у санкций есть четкая политическая цель — разрушить нашу экономику, поставить страну на колени и пустить белорусов по миру с протянутой рукой. Все профсоюзы сегодня солидарно заявляют свой протест и требования отметить незаконные санкции США и Евросоюза. Они противоречат международному праву, которое отрабатывалось на протяжении десятилетий. Иначе мир просто погрузится в полный хаос. Мы требуем, чтобы была прекращена политика США, которая направлена против трудящихся нашей страны», — заявил Орда.

Конверт с обращением адресован Администрации президента США и передан через посольство. Такой же документ ФПБ отправит по заказной почте и через МИД.

Как сообщалось, 19 апреля США приняли решение о возобновлении санкций в отношении государственного концерна «Белнефтехим» и восьми белорусских госпредприятий: Белорусского нефтяного торгового дома, Belneftekhim USA Inc., ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно». Основные операции или деятельность «с указанными предприятиями, компаниями, которыми они владеют индивидуально или коллективно, прямо или косвенно, имея 50-процентную или свыше долю, разрешены до 3 июня 2021 года».

27 апреля агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что российские нефтяные компании могут приостановить поставки нефти на новополоцкий нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» из-за опасений, что могут подпасть под санкции, которые США ввели в отношении этого предприятия.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Пикет, организованный Федерацией профсоюзов Беларуси, прошел 1 мая у здания посольства США в Минске.
 
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