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В Беларуси за апрель задержали 304 человек по политическим мотивам

01.05.2021 17:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Беларуси за апрель задержали 304 человек по политическим мотивам
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В Беларуси за апрель задержали 304 человек по политическим мотивам, их них 253 — в Минске. Такие данные в своём ежемесячном отчёте приводит правозащитный центр “Весна”.

За данный период, по данным правозащитников, было вынесено более 210 судебных постановлений: в 131 случае наложен административный арест, в 68 — штраф.

В течение месяца судами были вынесены приговоры в отношении не менее 98 человек по политически мотивированным уголовным делам.

Всего за период с августа 2020 года было возбуждено более трёх тысяч уголовных дел за нарушение порядка проведения массовых мероприятий и акций протеста.
 
Теги: Минск
 
 
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Всего за период с августа 2020 года было возбуждено более трёх тысяч уголовных дел.
 
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