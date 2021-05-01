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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси за апрель задержали 304 человек по политическим мотивам Всего за период с августа 2020 года было возбуждено более трёх тысяч уголовных дел.

За данный период, по данным правозащитников, было вынесено более 210 судебных постановлений: в 131 случае наложен административный арест, в 68 — штраф.В течение месяца судами были вынесены приговоры в отношении не менее 98 человек по политически мотивированным уголовным делам.Всего за период с августа 2020 года было возбуждено более трёх тысяч уголовных дел за нарушение порядка проведения массовых мероприятий и акций протеста.