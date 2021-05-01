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В Беларуси за апрель задержали 304 человек по политическим мотивам
Источник материала: UDF
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За данный период, по данным правозащитников, было вынесено более 210 судебных постановлений: в 131 случае наложен административный арест, в 68 — штраф.
В течение месяца судами были вынесены приговоры в отношении не менее 98 человек по политически мотивированным уголовным делам.
Всего за период с августа 2020 года было возбуждено более трёх тысяч уголовных дел за нарушение порядка проведения массовых мероприятий и акций протеста.
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Всего за период с августа 2020 года было возбуждено более трёх тысяч уголовных дел.
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