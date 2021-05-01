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Первый пошел? Тренер «Немана» после неудачного старта команды подал в отставку
Источник материала: Tut.by
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич на пресс-конференции после матча с «Ислочью», которая его
Напомним, что клуб из Гродно не может победить в семи стартовых турах чемпионата, набрав всего три очка, команда располагается на предпоследнем месте. Это повторение антирекордов «Немана». В 2015 и 2016 годах команда уже не побеждала в семи первых турах. Хуже было только в 2010 году, когда побед не было в 10 турах.
В минувшем сезоне гродненцы финишировали на пятом месте, до последнего момента борясь за медали.
— Я принял решение подать в отставку. Семь туров для тренера — достаточный срок, чтобы набрать очки.
К сожалению, так получается, что у нас была неплохая игра, но не могли довести моменты до логического завершения. Так в жизни бывает. Если бы забили процентов двадцать, могли бы перестроить игру.
А так почти все игры, кроме матча с «Гомелем» играли в позиционную атаку. Но не справлялись в обороне… Но это все лирика.
Благодарен ребятам за то, что они боролись, играли для зрителей. Хороший у нас коллектив. Думаю, все можно поправить. Но для этого, наверное, нужны другие меры, другой тренер. За все отвечает тренер, я готов ответить.
Благодарен всем, кто поддерживал меня и команду. Я принимал команду в 2016 году, когда было шесть очков после 12 туров. У нас получилось выйти из той ситуации. Думаю, новому тренеру предстоит потрудиться. Коллектив поможет. Всем спасибо.
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Игорь Ковалевич на пресс-конференции после матча с «Ислочью», которая его команда проиграла, подал в отставку.
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