Источник материала: UDF



Гороскоп на воскресенье / фото slovofraza.com

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Водолей

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гороскоп на 2 мая: что ждет завтра все знаки Зодиака В этот день легко будет добиваться целей и воплощать в жизнь свои мечты.

День благоприятный для планирования, социальных и творческих контактов. Доверяйте своему чутью и не прислушивайтесь к чужому мнению.Завтра Телец будет особенно тяготиться рутиной. Когда каждый день вокруг одно и то же, это начинает надоедать. Встряхнитесь! Никто не развлечет вас лучше, чем вы сами.Завтра от Близнецов потребуется проявить напористость. Вам придется буквально силой брать от жизни все, чего вы хотите.Вероятны ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний, не исключены нервные стрессы. Постарайтесь наладить отношения с близкими, иначе совершенно не останется тех, кто захочет окружить вас заботой.Неудачи первой половины дня могут быть связаны с вашей рассеянностью и неуверенностью в себе. Вторая половина дня может принести душевное равновесие и покой.Завтра у Девы неожиданно для нее самой могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать.Завтра вероятны вялость, приступы раздражения, революционные настроения и ослабление защитных сил организма. Звезды советуют весь день посвятить отдыху.Завтра в делах Скорпиону может сильно мешать желание поскорее добиться результата. Самое интересное, что такая торопливость будет действовать прямо наоборот, тормозя работу и отодвигая сроки.Завтра девизом жизни Стрельца станет безапелляционное «Я сам!». Звезды гороскопа не склоняют его к тому, чтобы равняться на окружающих или хотя бы советоваться с ними.Завтра секрет успеха Козерога кроется в его умении организовывать людей, добиваясь от них нужных результатов.Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. У многих Водолеев возрастают способности к творчеству, сексуальная энергия, интуиция.Завтра следует заниматься только самыми неотложными делами, гнать дурные мысли, избегать темноты. Откажитесь от шумных застолий.