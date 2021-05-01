ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гороскоп на 2 мая: что ждет завтра все знаки Зодиака

01.05.2021 18:31 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Гороскоп на 2 мая: что ждет завтра все знаки Зодиака
Гороскоп на воскресенье / фото slovofraza.com
В завтрашнем гороскопе преобладают решительность, энергичность, пробивные способности и здоровый эгоизм. В этот день легко будет добиваться целей и воплощать в жизнь свои мечты.

Овен


День благоприятный для планирования, социальных и творческих контактов. Доверяйте своему чутью и не прислушивайтесь к чужому мнению.

Телец


Завтра Телец будет особенно тяготиться рутиной. Когда каждый день вокруг одно и то же, это начинает надоедать. Встряхнитесь! Никто не развлечет вас лучше, чем вы сами.

Близнецы


Завтра от Близнецов потребуется проявить напористость. Вам придется буквально силой брать от жизни все, чего вы хотите.

Рак


Вероятны ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний, не исключены нервные стрессы. Постарайтесь наладить отношения с близкими, иначе совершенно не останется тех, кто захочет окружить вас заботой.

Лев


Неудачи первой половины дня могут быть связаны с вашей рассеянностью и неуверенностью в себе. Вторая половина дня может принести душевное равновесие и покой.

Дева


Завтра у Девы неожиданно для нее самой могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать.

Весы


Завтра вероятны вялость, приступы раздражения, революционные настроения и ослабление защитных сил организма. Звезды советуют весь день посвятить отдыху.

Скорпион


Завтра в делах Скорпиону может сильно мешать желание поскорее добиться результата. Самое интересное, что такая торопливость будет действовать прямо наоборот, тормозя работу и отодвигая сроки.

Стрелец


Завтра девизом жизни Стрельца станет безапелляционное «Я сам!». Звезды гороскопа не склоняют его к тому, чтобы равняться на окружающих или хотя бы советоваться с ними.

Козерог


Завтра секрет успеха Козерога кроется в его умении организовывать людей, добиваясь от них нужных результатов.

Водолей


Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. У многих Водолеев возрастают способности к творчеству, сексуальная энергия, интуиция.

Рыбы


Завтра следует заниматься только самыми неотложными делами, гнать дурные мысли, избегать темноты. Откажитесь от шумных застолий.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этот день легко будет добиваться целей и воплощать в жизнь свои мечты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Первый пошел? Тренер «Немана» после неудачного старта команды подал в отставку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by