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В Жодино появились «зелёные человечки»
Источник материала: UDF
Организованной колонной они пробежались по центральным улицам города / скриншот видео
“Кажется, жодинский конвейер БелАЗа сломался и перешёл с выпуска самосвалов на “зелёных человечков”, — шутят администраторы тг-канала «Беларусь за МКАДом», где было размещено видео с бегунами.
Вероятно, забег связан с праздничными мероприятиями к Первомаю.
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Вероятно, забег связан с праздничными мероприятиями к Первомаю.
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