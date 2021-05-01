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В Жодино появились «зелёные человечки»

01.05.2021 18:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Жодино появились «зелёные человечки»
Организованной колонной они пробежались по центральным улицам города / скриншот видео
В Жодино появились «зелёные человечки». Организованная колонна из десятков людей в зелёной спортивной форме под государственным флагом пробежались по проезжей части центральных улиц города.

“Кажется, жодинский конвейер БелАЗа сломался и перешёл с выпуска самосвалов на “зелёных человечков”, — шутят администраторы тг-канала «Беларусь за МКАДом», где было размещено видео с бегунами.


Вероятно, забег связан с праздничными мероприятиями к Первомаю.
 
 
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Вероятно, забег связан с праздничными мероприятиями к Первомаю.
 
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