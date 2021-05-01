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Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" - прямая трансляция
01.05.2021 18:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
1 мая в финале фестиваля конкурсанты из 15 стран (Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции и Швеции) выступят уже в дуэтах с российскими исполнителями. Победителей определит жюри, в которое входят известные российские и зарубежные музыканты, деятели культуры и искусства.
Общий призовой фонд конкурса в этом году составил 60 тысяч евро.
Музыканты также будут бороться за приз зрительских симпатий, который будет присужден по результатам онлайн-голосования на сайте
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