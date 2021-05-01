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Фотофакт. Коля Лукашенко на церемонии закрытия хоккейного сезона. Без отца
01.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На официальной части младший сын правителя сидел рядом с главой БТ Иваном Эйсмонтом и руководителем федерации хоккея Дмитрием Басковым.
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Также на мероприятии присутствовал глава белорусского НОК Виктор Лукашенко.
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На официальной части младший сын правителя сидел рядом с главой БТ Иваном Эйсмонтом и руководителем федерации хоккея Дмитрием Басковым.
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