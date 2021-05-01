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Пользователи раскритиковали World of Tanks, появившуюся в Steam

01.05.2021 19:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На днях в сервисе Steam появилась World of Tanks, и пользователи встретили продукт без особых восторгов. Из 1425 обзоров (на момент выхода этой публикации) только 36% отзывов положительные.

Основная претензия игроков — нельзя перенести аккаунт из Wargaming.net ID. То есть при скачивании игры из Steam все развитие придется начинать с нуля. Компания об этом предупреждала заранее, но пользователи все равно остались недовольны.

В отзывах встречаются инструкции по тому, как «подружить» старый аккаунт с World of Tanks из Steam. Но и минусов у такого метода хватает:

Пользователи раскритиковали World of Tanks, появившуюся в Steam

К одному из отзывов разработчики оставили такой комментарий: «Мы не ставили перед собой цель, чтобы уже опытные игроки искали обходные пути и через танцы с бубном играли со старого аккаунта через Steam. Даже наоборот, игра появилась тут для привлечения новичков, пополнения комьюнити новыми бойцами. Всех любим, всех уважаем и ждем в игре!»

С другой стороны, World of Tanks по-прежнему доступна для скачивания и запуска через нативную программу Wargaming. Поэтому пользователи, как и до релиза Steam-версии, могут продолжать игру со старым аккаунтом. Также в отзывах на Steam встречаются жалобы на баланс и заточенность на донат.

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На днях в сервисе Steam появилась World of Tanks, и пользователи встретили продукт без особых восторгов. Из 1425 обзоров (на момент выхода этой публикации) только 36% отзывов...
 
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