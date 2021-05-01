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Богатыри из Беларуси установили новые рекорды Гиннесса в силовых дисциплинах

01.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В первый майский день знаменитые белорусские богатыри решили подкорректировать рекорды Гиннесса в силовых дисциплинах, передает «МИР 24».

Легенда гиревого спорта Вячеслав Хоронеко установление рекордов, кажется, поставил на поток. Сегодня обновил свое же достижение в гиревом спринте. Это когда за определенное время нужно поднять снаряд весом 24 килограмма максимальное количество раз.

«Хоть это и гиревой спринт, но у меня получилось установить рекорд – 180 подъемов за 169 секунд. То есть это меньше чем за секунду. Такие ощущения, как будто я пробежал пять километров на скорости», – сказал рекордсмен.

Второй атлет, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Сергей Заславский установил рекорд в новой номинации – армейский подъем гири, сидя на скамье. Его результат – 20 подъемов за полминуты. Достижения белорусских спортсменов подтвердила международная судейская комиссия. Рекорды получили статус мировых.



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Легенда гиревого спорта Вячеслав Хоронеко обновил свое же достижение в гиревом спринте. А другой атлет Сергей Заславский установил рекорд в новой номинации –...
 
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