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Богатыри из Беларуси установили новые рекорды Гиннесса в силовых дисциплинах
01.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В первый майский день знаменитые белорусские богатыри решили подкорректировать рекорды Гиннесса в силовых дисциплинах, передает «МИР 24».
Легенда гиревого спорта Вячеслав Хоронеко установление рекордов, кажется, поставил на поток. Сегодня обновил свое же достижение в гиревом спринте. Это когда за определенное время нужно поднять снаряд весом 24 килограмма максимальное количество раз.
Второй атлет, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Сергей Заславский установил рекорд в новой номинации – армейский подъем гири, сидя на скамье. Его результат – 20 подъемов за полминуты. Достижения белорусских спортсменов подтвердила международная судейская комиссия. Рекорды получили статус мировых.
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Легенда гиревого спорта Вячеслав Хоронеко обновил свое же достижение в гиревом спринте. А другой атлет Сергей Заславский установил рекорд в новой номинации –...
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