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Нефтяная игла: справится ли Россия с переходом мира на "зеленую" энергию?

01.05.2021 19:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Нефтяная игла: справится ли Россия с переходом мира на "зеленую" энергию?
Сможет ли наша экономика быстро и безболезненно перестроиться, если мир завершит переход на альтернативные источники электроэнергии?

Разобраться в теме помог Максим Вилисов - кандидат политических наук, генеральный директор исследовательской ассоциации CENTERO.

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