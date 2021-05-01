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Нефтяная игла: справится ли Россия с переходом мира на "зеленую" энергию?
01.05.2021 19:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Разобраться в теме помог Максим Вилисов - кандидат политических наук, генеральный директор исследовательской ассоциации CENTERO.
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