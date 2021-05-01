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Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты снижены с 1 мая

01.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты снижены с 1 мая

С 1 мая Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за пределы земель Евразийского экономического союза. Это предусмотрено соответствующим постановлением Совета Министров, пишет Национальный правовой интернет-портал. 

Так, экспортные пошлины на сырую нефть, нефтяной битум, мазут, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты снижены до 54,9 доллара за тонну (ранее было 57,6 доллара); товарные бензины, легкие, средние дистилляты, дизельное топливо, толуол, бензол, ксилолы, масла смазочные – 16,4 доллара за тонну (до 1 мая – 17,2 доллара), а прямогонный бензин – до 30,1 доллара за тонну (с 31,6 доллара).

Последний раз величина данного вида пошлин пошлин изменялась 1 апреля (в сторону повышения).

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С 1 мая Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за пределы земель Евразийского экономического союза. Это предусмотрено...
 
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