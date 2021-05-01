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«Неман» в домашнем матче проиграл «Ислочи» в чемпионате Беларуси по футболу
Источник материала: ОНТ
Завершается 7-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Сегодня в программе игрового дня – четыре матча. Один результат уже известен. «Неман» дома уступил «Ислочи» – 1:2.
А в эти минуты жодинское «Торпедо-БелАЗ» принимает «Минск». В шесть вечера лидер турнирной таблицы солигорский «Шахтёр» сыграет с речицким «Спутником». «Горняки» в чемпионате идут без потерь, одержав победы во всех предыдущих матчах. Завершится 7-й тур игрой между БАТЭ и «Сморгонью». Борисовчане занимают второе место в чемпионате. У команды – 14 очков. Столько же баллов у идущего третьим минского «Динамо».
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Завершается 7-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Сегодня в программе игрового дня – четыре матча. Один результат уже известен. «Неман» дома уступил «Ислочи» –...
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