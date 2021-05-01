«Неман» в домашнем матче проиграл «Ислочи» в чемпионате Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

Завершается 7-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Сегодня в программе игрового дня – четыре матча. Один результат уже известен. «Неман» дома уступил «Ислочи» – 1:2.

А в эти минуты жодинское «Торпедо-БелАЗ» принимает «Минск». В шесть вечера лидер турнирной таблицы солигорский «Шахтёр» сыграет с речицким «Спутником». «Горняки» в чемпионате идут без потерь, одержав победы во всех предыдущих матчах. Завершится 7-й тур игрой между БАТЭ и «Сморгонью». Борисовчане занимают второе место в чемпионате. У команды – 14 очков. Столько же баллов у идущего третьим минского «Динамо».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram