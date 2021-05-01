Золотистые драники с ветчиной и грибами. Пошаговый рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Как сделать вкуснейшие аппетитные драники с ветчиной и грибами? Рецептом и секретами приготовления делится телеведущая Екатерина Тишкевич.

Драники – самое популярное блюдо белорусской национальной кухни. Предлагаем разнообразить его классический вариант при помощи ветчины и шампиньонов.





Итак, вам понадобится:

картофель – 600 г.;

яйца – 1 шт.;

мука пшеничная – 2 ст. л.;

лук репчатый – 1 шт.;

ветчина – 100 г.;

шампиньоны – 4 шт. (крупные);

растительное масло;

соль по вкусу.

Как готовить?

1. Картофель очистить, вымыть, нарезать на кусочки и вместе с луком измельчить в блендере.

2. Добавить яйцо, муку, соль. Перемешать.

3. Ветчину и шампиньоны мелко нарезать. Добавить в картофельную массу. Перемешать.





4. Жарить драники до золотистого цвета на раскалённой сковороде, смазанной растительным маслом.





Секреты приготовления:

1. Чтобы драники не потемнели, картошку нужно чистить непосредственно перед приготовлением блюда.

2. В картофельную массу обязательно добавить луковицу. Если нет под рукой лука, прекрасно подойдёт чеснок или лимонный сок.

3. Самые вкусные драники – «с пылу, с жару».

Приятного аппетита!

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