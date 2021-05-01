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Золотистые драники с ветчиной и грибами. Пошаговый рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич

01.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Золотистые драники с ветчиной и грибами. Пошаговый рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич

Как сделать вкуснейшие аппетитные драники с ветчиной и грибами? Рецептом и секретами приготовления делится телеведущая Екатерина Тишкевич.

Драники – самое популярное блюдо белорусской национальной кухни. Предлагаем разнообразить его классический вариант при помощи ветчины и шампиньонов.


 

Итак, вам понадобится:

  • картофель – 600 г.;
  • яйца – 1 шт.;
  • мука пшеничная – 2 ст. л.;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • ветчина – 100 г.;
  • шампиньоны – 4 шт. (крупные);
  • растительное масло;
  • соль по вкусу.

Как готовить?

1. Картофель очистить, вымыть, нарезать на кусочки и вместе с луком измельчить в блендере.

2. Добавить яйцо, муку, соль. Перемешать.

3. Ветчину и шампиньоны мелко нарезать. Добавить в картофельную массу. Перемешать.


4. Жарить драники до золотистого цвета на раскалённой сковороде, смазанной растительным маслом.

 

Секреты приготовления:

1. Чтобы драники не потемнели, картошку нужно чистить непосредственно перед приготовлением блюда. 

2. В картофельную массу обязательно добавить луковицу. Если нет под рукой лука, прекрасно подойдёт чеснок или лимонный сок.

3. Самые вкусные драники – «с пылу, с жару».

Приятного аппетита!

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Как сделать вкуснейшие аппетитные драники с ветчиной и грибами? Рецептом и секретами приготовления делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Драники – самое...
 
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