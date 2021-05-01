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Золотистые драники с ветчиной и грибами. Пошаговый рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Как сделать вкуснейшие аппетитные драники с ветчиной и грибами? Рецептом и секретами приготовления делится телеведущая Екатерина Тишкевич.
Драники – самое популярное блюдо белорусской национальной кухни. Предлагаем разнообразить его классический вариант при помощи ветчины и шампиньонов.
Итак, вам понадобится:
Как готовить?
1. Картофель очистить, вымыть, нарезать на кусочки и вместе с луком измельчить в блендере.
2. Добавить яйцо, муку, соль. Перемешать.
3. Ветчину и шампиньоны мелко нарезать. Добавить в картофельную массу. Перемешать.
4. Жарить драники до золотистого цвета на раскалённой сковороде, смазанной растительным маслом.
Секреты приготовления:
1. Чтобы драники не потемнели, картошку нужно чистить непосредственно перед приготовлением блюда.
2. В картофельную массу обязательно добавить луковицу. Если нет под рукой лука, прекрасно подойдёт чеснок или лимонный сок.
3. Самые вкусные драники – «с пылу, с жару».
Приятного аппетита!
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Как сделать вкуснейшие аппетитные драники с ветчиной и грибами? Рецептом и секретами приготовления делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Драники – самое...
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